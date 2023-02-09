國立暨南國際大學校內種植逾千餘株八重櫻、山櫻花、枝垂櫻與昭和櫻等，成為每年1至2月寒假期間的賞櫻勝地，去年更約有20萬人次民眾入校賞櫻。今年暨大再與交通部日月潭國家風景區管理處合作，即日起至3月5日舉辦「暨大櫻花季」，並於系列活動中辦理「院系所成果展」，協助高中生瞭解大學校系的學習內容、就業訊息、未來發展。

「暨大櫻花季院系所成果展」即日起至3月19日於暨大藝廊展出，配合112學年度學科能力測驗成績將於2月23日公布，而大學申請入學報名時間為3月23日至3月24日，暨大的人文學院、管理學院、科技學院、教育學院、水沙連學院於圖書館一樓展出教學成果，並有「學院主題週」，安排專人駐點介紹系所特色，幫助高中生探索個人志向、專長、職能，選擇適當校系就讀。另有抽獎活動，有機會獲得暨大穿山甲玩偶、暨大行旅住宿券等好禮！活動詳情請參閱https://www.admission.ncnu.edu.tw/uncategorized/1120119/。

參與活動將有機會獲得豐富獎品。(照片/國立暨南國際大學提供)

暨南大學指出，除了室內展覽外，戶外櫻花林區亦有「蛙寶市集」，將於特定週末安排櫻花茶席，以櫻花、茶道、美食、咖啡與音樂等元素為校園增添人文藝術氣息，歡迎民眾自備坐墊或座椅，佈置個人專屬的野餐區，在暨大享受悠閒的賞櫻時刻，活動詳情可查詢「暨大櫻花季」https://b005.ncnu.edu.tw/app/index.php。