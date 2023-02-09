義守大學「醫學院」健康管理學系學生團隊，參加國民健康署舉辦的「大家來爭光 健康好靈光」健康傳播素材徵選活動，來自全國各地方政府衛生局（所）、醫療院所、照護機構、學協會團體、高中職及大專院校等單位794件作品參賽，健管系學生打敗眾好手，在「團體組-高中職及大專院校組」中獲得七項獎項肯定。

七項獎項中，「腸鏡人尋找藏鏡人—大腸鏡衛教宣導」作品，囊括單張類金獎、手冊類金獎、及海報類佳作等三大獎，「腸不住-危險正悄然逼近 大腸癌防治手冊」獲得手冊類銀獎，另外，「預防代謝症候群 五大絕招要做到」、「Good to eat, eat to good！兒童健康飲食手冊」及「菸菸一熄青少年拒菸宣導手冊」等分別得到佳作的肯定。獲獎的健管系學生表示，在設計素材的過程中，不只要依據健康管理專業規劃內容，還要去思考目標族群的喜好、背景及特質，以及希望目標對象在閱讀手冊後做到所期待的健康行動，因此所學習到的健康管理技能全都必須派上用場，雖然很辛苦，但果實很甜美，而且最重要的是，對民眾的健康能有實質的幫助，才是最有意義的事。

健管系學生以淺顯易懂圖文宣導方式，傳遞健康知識。（照片/義守大學提供）

獲獎作品中，「腸鏡人尋找藏鏡人—大腸鏡衛教宣導」作品，根據大腸癌為全國十大癌症死亡統計第三名，健管系大三學生許菩芯、謝宛芯、黃祺涵，將大腸癌的介紹與預防、大腸鏡檢查的重要性，透過醫學實證資料解讀及整合，以簡易可理解的文字，搭配活潑的圖文設計達到淺顯易懂的效果。另外，同樣健管系大三學生楊竫婕、姚婷孆、魯庭瑜同學，則是再以Ｑ版的手繪圖畫及創意趣味的圖文解說，呈現大腸癌的預防方式，健管系學生將醫學知識轉化為民眾可輕鬆閱讀的內容，傳遞大腸鏡檢查的重要性。

義守大學學生藉由比賽，發揮專業技能將課堂所學應用在實務操作上，展現義大人的實力。（照片/義守大學提供）

健管系老師廖梨伶說，參賽過程能讓學生在健康管理領域中學以致用，並將學校所學的專業，融入行銷、企劃等元素，對學生來說是非常難得的學習經驗。義守大學為全國少數擁有醫學院的綜合型大學，加上所屬集團的相關醫療體系完整，醫學相關的教學資源豐沛，也因此茁壯醫學院各學院學子的專業實力。