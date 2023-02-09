文化為基，光影為媒，2023年2月6日至2月10日第十一屆海峽兩岸電視藝術節2月9日上午在福州新區數字中國會展中心舉行開幕儀式，本次藝術節包含海峽兩岸優秀影視海報作品展、海峽兩岸電視藝術論壇、以及台灣選手跨海參與的電視主持新秀會總決賽。這是疫情三年以來，台灣選出的優秀青年主持人首次來到大陸進行面對面的交流與學習，並在10日晚上進行總決賽，與大陸菁英PK爭奪前三名

開幕儀式之後，福州市委林寶金書記與台灣三位選手共同體驗了絹版印刷，林寶金在現場親切的與台灣選手話家常，並且將其親手製作的絹版印刷紅兔大展贈送給台灣選手。

大陸中國電視藝術家協會高健副秘書長致詞。(攝/景義婷)

中國視協高健副秘書長表示，海峽兩岸電視藝術節，已經與台灣共同舉辦多年，每年皆選出許多優秀的新秀，期許海峽兩岸藝術工作者未來有更多交流。

大陸福建省文聯黨組王秋梅書記致詞。(攝/景義婷)

福建省文聯王秋梅書記提到，海峽兩岸藝術節是持續推動兩岸電視主持的推手，在本次活動祝福兩岸藝術家工作豐收、藝術長青。

中華兩岸文經協會王雅芬秘書長與林書記介紹台灣選手。(攝/景義婷)

中華兩岸文經協會王雅芬秘書長於回答大陸媒體採訪時提到：兩岸青年雖然從小因環境影響，思維的路徑不太相同，但這正是我們在世界發光發熱的機會，青少年透過交流認識彼此進而吸取彼此的優勢，甚至未來人生中可以成為心靈與事業上的夥伴，一起站上同一個舞台，展現華夏民族特有的文化風采，攜手共赴美好的遠方共贏。