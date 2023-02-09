臺北市政府教育局為強化技術型高中與科技大學及產業的鏈結，於111年11月2日媒合本市7所公立技術型高中與國立虎尾科技大學，結盟簽署合作備忘錄。延續合作機制，虎尾科大於112年2月5日至2月7日在該校校本部電機系為本市技職學子辦理專屬「STEM教育智慧自走車冬令營」，原定招收參加人數100人，最終報名人數多達297人，充分展現本市技職教育推動成效及前瞻特色。

學員練習撰寫智慧自走車控制程式。(照片/臺北市教育局提供)

「STEM教育智慧自走車冬令營」課程包括程式邏輯概念、自走車機電整合、matlab程式設計及app開發等。透過虎尾科大教授、學長姊們攜手教學，協助本市技高學子瞭解科大端的實務教學型態，並藉由3天體驗課程，奠定學員基礎程式設計技術、強化機電整合觀念、具備系統設計能力，貫徹「從做中學」和「務實致用」之技職教育精神。

冬令營助教協助學員完成自走車實務操作。(照片/臺北市教育局提供)

本次冬令營除學生參加外，也開放家長隨行，協助家長認識科技大學、了解技職專業技術與發展趨勢，提升家長技職教育內涵，進而支持技職教育及適性揚才之教育理念。

教育局表示未來將以「從做中學及務實致用」做為技職教育之定位，持續拓展與虎尾科大的合作方案，111學年度第2學期已規劃「無人機操作實務」之微課程，開放本市技職學子自由選課，未來也將研議辦理產學攜手合作計畫，讓合作更緊密，共同培養學生跨域創新能力，培訓新生代智慧化產業人才。