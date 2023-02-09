為提升學用合一，玄奘大學應用日語學系積極推動日本海外實習課程，藉此培育具備國際視野之專業日語人才。今年送出大三生20位、大四生10位，共計30位學生，赴日本10家滑雪場及飯店，自2022年12月20日至2023年3月31日，進行為期三個多月的實習。

玄大應日系推動日本滑雪場實習，至今邁入第8年，過去在長野縣、新潟縣、栃木縣皆遍布實習據點，今年再增日本交通觀光界十分有名的東急集團，成為實習選送的產學合作企業。該集團在日本各地皆有相關企業，期待未來能為學生帶來更多元的實習選擇。

除了以學海築夢獎學金等搭配經濟支援外，在實習的過程中，學系亦十分關切學生的學習狀況，應日系池田辰彰主任便於2023年2月4、5日兩天，訪視實習學生， 實際了解學生的實習狀況。此次訪視學生們都大多表示：「十分開心有機會來實習，剛開始適應上雖需要一點時間，但對於能親身體驗學習日本生活、日式職場文化，尤其能在工作之餘體驗滑雪，這些都是在台灣教室裡較難學習到的，十分難能可貴。更感謝有獎學金提供給我們來這學習。」

於舞子休閒飯店負責餐飲服務的實習生。(照片/玄奘大學提供)

實習工作種類有負責纜車案內與安全的人員、票卷販賣、餐廳服務員、館內廣播人員等，實習單位負責人也對該校學生們的表現讚譽有加，紛紛表示：「無論是何種工作，比起本地日本打工大學生的態度認真許多，值得稱讚。」，並十分歡迎玄大應日系學生明年也能再來支援。

應日系池田主任表示：「本系推出的日本滑雪場實習，一直受到學生高度肯定的原因，一方面是因為選送季節恰好能體驗日本聖誕節、新年等重大節慶文化，對學生而言除了能銜接職場能力外，更是最佳的跨文化體驗與語言學習；另一方面，帶薪的海外實習，在教師團隊的努力下，每年獲得教育部學海築夢獎學金的補助，幫助許多經濟困難的學生圓夢，因此未來也會持續精進推動。」