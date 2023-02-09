新北市教育局今年寒假辦理為期3天的網路安全宣導服務方案「我是傳說」親子電競冬令營，並於今(9)日在永和區國父紀念館辦理頒獎典禮，教育局長張明文出席頒獎及致贈感謝狀給留才教育基金會、東驊建設開發有限公司及宏碁集團，感謝企業贊助網路電競冬令營，讓參加的14所國中150名親子提升人際互動、網路安全及電競產業知能，也更有效拉近親子距離。
教育局長張明文表示，現在的孩子從小被3C電子產品包圍，有不少家長擔心孩子的網路安全、或使用3C帶來的影響，而與其一味擔心限制，造成親子間的衝突誤解，不妨轉念和孩子一起參加由學校社工師們精心規劃的電競冬令營，課程包含網路安全、職涯探索、體能課程及人際學習等，課程豐富又多元。學生們透過組隊競賽培養群性，家長更能陪同孩子討論、貼近及理解孩子的網路世界。
新北市學校社工師們有鑑於平日在服務拒學或網路成癮個案時，晤談經常碰壁，反倒是討論到電競題材，往往成為有效的連結切入點，因此於今年寒假辦理親子網路電競冬令營，透過宏碁集團提供硬體支援與技術指導，以及留才教育基金會、東驊建設開發有限公司熱心贊助經費，讓產官學之間形成良好的互動，共同為教育盡一分心力。
網路電競冬令營以電競比賽「傳說對決」為方案設計主軸，透過學習性營隊，讓親子認識如何正確使用網路、辨識風險，在安心優游網路遊戲之餘，還邀請到「BRO Bikertopia Esports戰隊」的電競選手和教練分享職涯甘苦、體適能教練帶領舒活筋骨，更邀請「傳說對決」的主播進行職涯分享、還有在復活賽及決賽時為學生們現場轉播，讓孩子們不僅對電競選手多一份嚮往，對於幕後的專業技術人員和電競主播更是佩服，開啟將興趣轉化為職涯的可能。
最多隊伍參加活動的達觀國中小校長林才乂表示，近來因沉迷手遊導致就學不穩定的輔導案例增加很多，很感謝新北市學校社工師能因勢利導，合作規劃網路安全宣導服務方案，除了讓對電競及新媒體產業有興趣的學生有不同的職涯試探，發掘其潛在優勢外，也開啟了學校對這類輔導個案工作的新契機。
福營國中學校社工師高安遠表示，小德(化名)原先因為使用手機的方式和母親衝突不斷，透過參加冬令營讓媽媽理解電競產業的發展性，也促發親子間對於未來職涯的討論；母親的態度從初始的限制和拒絕，轉為願意給予小德有更多試探職涯的機會，鼓勵他參與營隊去釐清和認識自己喜歡的電競活動，真的很令人欣慰。
陪孩子來參加冬令營的陳媽媽表示，電競冬令營的設計具創意與巧思，能激起她的孩子參與的興趣，原來整天足不出戶的孩子竟然願意讓她陪同參加，還在活動中開始跟其他同學互動，很感謝新北市教育局的用心。
教育局補充，新世代兒少的網路科技與資訊能力既是優勢，也是輔導困境。新北市學校社工師用心創發這個嶄新的輔導介入方案，不僅連結多元社會資源，活絡學生輔導的各種可能性，帶給孩子更好的幸福未來。
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