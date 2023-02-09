臺北市學校環境教育中心於7日至8日辦理「111學年度臺美生態學校青年冬令營」，本次活動以「氣候變遷」與「臺美生態學校環境路線」為主軸，帶領臺北市國小高年級與國中學生，透過桌遊操作與遊戲結果辯論，學習氣候變遷的相關知能，並引導學生在解謎闖關遊戲過程熟悉臺美生態學校的環境路線內涵，思考未來臺美生態學校設計的方向。

營隊活動共計兩天，第一天以「氣候變遷」為主軸，邀請玩霸教育創辦人蘇思揚擔任講師，蘇思揚的專長是環境教育桌遊設計與教學，本次帶領學生分組操作《氣候緊急狀態》桌遊，運用模擬真實情境與角色扮演的方式，在遊戲中自然而然了解氣候變遷議題，並藉由遊戲機制將複雜的氣候變遷知識變得有趣、容易理解，讓學生理解身在不同環境中、不同角色的感受，體驗真實參與產生各種決策的過程，並思考自身做出的選擇對於環境造成的影響。

藉由遊戲機制將複雜的氣候變遷知識變得有趣、容易理解。(照片/臺北市學校環境教育中心提供)

營隊第二天以「臺美生態學校環境路線」為主軸，以12個環境路線為依據設計闖關遊戲，讓學生自然而然熟悉臺美生態學校12條環境路線的內涵，闖關過程需蒐集各式寶物作為建構未來生態學校模型的基礎，並透過生態學校模型的製作與討論分享，了解達成環境路線要求的學校應具備的條件與建構過程可能遭遇的困難與挑戰，期望參加的學生未來能成為設計臺美生態學校的參與者。

臺北市學校環境教育中心表示，期望參加的學生未來能成為設計臺美生態學校的參與者。(照片/臺北市學校環境教育中心提供)

來自民族實中的曾宥銘分享桌遊操作的感想，他表示，遊戲有多元的設計，適合很多人一起玩，遊戲過程需要互相討論策略來獲得勝利，可藉此增加朋友間的情誼。仁愛國小的許宸維提到參加桌遊的感想認為，桌遊設計優良，好玩易上手，透過遊戲過程可邊玩邊學習面對環境災難的常識。永建國小的宋英愛提到，操作桌遊的過程讓她了解應該先思考再行動，跟同伴充分討論該如何管理與發展國家，才能應付不同的天災衝擊，賺取更多的錢。氣候變遷是複雜的環境教育議題，透過桌遊的方式可以寓教於樂，讓學生從遊戲中學習知識和態度，更進一步透過引導與討論，讓學生更加了解氣候變遷的影響與衝擊。

臺北市學校環境教育中心表示，未來將會持續規劃辦理多元的環境教育學生營隊，讓臺北市的中小學生有體驗並了解環境教育的內涵與實踐的機會，鼓舞更多學生、教師、家長關心並投入環境教育的工作，一起守護大家的環境。若想了解更多中心的活動訊息，歡迎追蹤臺北市學校環境教育中心的臉書粉絲團、IG、官網與YT頻道。