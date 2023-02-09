國內高中棒球盛事「111學年度高中棒球木棒組聯賽」將於10日起在高雄市及臺南市的8個球場點燃戰火，來自全國45支高中棒球菁英隊伍，將分四階段在球場上爭奪冠軍榮耀。每階段賽事均將透過網路轉播主、副球場服務全國各地不能到場的球迷朋友，比賽精采可期。

教育部體育署洪志昌副署長表示，高中木棒聯賽自93學年度開辦以來，由32支球隊參賽至111年報名隊伍數達45隊，這對臺灣棒球的發展是相當重要的里程碑，逐年攀升的不僅僅是參賽隊伍數字，更是臺灣人對棒球的熱情與支持。特別感謝各縣市政府、學校師長、教練、裁判、家長及工作人員對棒球的投入與耕耘，完成學生對各階段棒球的目標與美夢，並將臺灣的棒球文化繼續傳承，邁向優質永續經營之學生棒球運動。

木棒聯賽啟動，2月10日起南臺灣熱情開打(左起學生棒聯蕭光遠副會長、竇國紹會長、體育署洪志昌副署長、樂天桃猿洪敏暘選手)。(照片/教育部提供)

記者會現場邀請樂天桃猿隊的洪敏暘站臺，他去年在四強戰幫助三民高中穩住戰局並前進冠軍戰，追平隊史最佳成績，本次特地到場與學弟分享，在學生時期的洪敏暘有著優異的投打成績，用球棒及投球幫助球隊，自己從不被看好，到一步一步前進寫下紀錄，他也勉勵現場的學弟將每場比賽都當作決戰的態度來看待，全力以赴，為自己球隊爭取佳績。

記者會上同時表揚推展棒球運動30年有功人員，以感謝這些前輩在推展學生棒球運動的功勞，今年度獲獎的有屏東佳義國小王子燦教練、臺北重慶國中劉明光教練、花蓮太巴塱國小陳明仁組長、臺北東園國小賴敏男教練及桃園龜山國小李政達教練，五位獲獎教練長年基層深耕，為國內棒球運動作育英才、培育幼苗、厚實國內棒球實力，功不可沒。

體育署洪志昌副署長(右)親自頒獎予臺北巿重慶國中劉明光教練(左)，感謝作育棒球英才。(照片/教育部提供)

賽事分四階段進行，第一階段分為8組，每組將取3隊晉級下一階段，而第二階段由24隊再分為8組，每組取第2隊晉級第三階段，第三階段則將16強分為4組，每組取3隊晉級第四階段，分組第一將被列為種子隊，第四階段採「淘汰排名賽制」，12支球隊將於最後階段全力搶勝，冠軍將於3月4日產生。

111學年度高中木棒聯賽全程將由智林體育臺在有線電視、粉絲團及Youtube提供主、副球場的轉播服務，並在Getwin Sports Youtube & Twitch、中華民國學生棒球運動聯盟粉絲團、公視影音網同步播出，球迷朋友可透過多元的轉播平台，欣賞精彩的比賽，另外在第四階段前粉絲團還有互動抽獎，相關賽事及轉播訊息，可前往中華民國學生棒球運動聯盟官網（https://reurl.cc/ObypvX）或粉絲團（https://reurl.cc/6g6E5O）查詢。