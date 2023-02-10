夢想淘心室2月8日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請成績優秀因為喜歡說話而愛上主持，全方位斜槓達人均均。她曾經任職於台北市衛生局，大學的專業是護理，研究所則是公衛，順手考了美容師證照，每考必中的均均，從大學開始便已是一位主持人。

跟大多數人一樣，家人對子女的期待總希望平順或中規中矩，但與她的反骨個性不合，因為說服不了父母，就只好努力達成父母的期望。即使唸了護理，但發現自己的個性無法從事護理，憑著毅力以第一名的成績考上國防醫學院公衛所，又考上公務人員，進入公務機關。比喻自己像椰子，外表雖不起眼，外殼卻非常堅硬，就像自己的防衛心一樣，一旦深入了解就會發現其實是清澈甜美的椰汁。

均均因為有護理與公衛的專業知識，主持醫療相關的活動論壇就相對的有優勢，常受邀擔任學校的護理軍訓的客座講師，學生們的每次反饋也經常讓她十分開心。堅持夢想的人生勝利組每遇到挫折時就以「人生就像坐過山車一樣 ，會遇到高山或是低谷，不論你看到的景色是好壞，只要不下車，這都是暫時的，一切都會過去的。」這句話鼓勵自己，此外還有一個關於她的浪漫的求婚故事，想知道更多堅持夢想，斜槓人生與愛情的故事嗎?【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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