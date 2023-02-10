夢想淘心室2月10日【創時空】邀請到在台灣第一個獲得鉑金級認證的semi太格地材邵宜龍業務經理以及TAID台北室內設計公會的陳鶴元理事來到節目中，當主持人提問兩位能否比喻最像自己的料理，不約而同的都偏向清淡口味的料理，是一種吃起來口感與風味多層次的食物，想聽聽兩位如何比喻自己嗎？

2022年夏天太格獲得全台灣第一個拿到最高鉑金級認證的企業，什麼是最高鉑金認證？邵經理在節目中跟聽眾朋友詳細解釋。他提到目前全台灣有100多個建築正在申請此專案，台灣目前也是全球獲得最多認證的國家。太格在獲得此認證的推動上花了許多心力，專注在空氣品質上面，因為首先空氣品質有一定的指標，才有機會獲得此殊榮。

陳理事提到，自己去太格公司拜訪很多次，從進入公司到展間，太格不僅僅是在做地材，同時看到更多的是社會責任，以及太格堅持回收能源再製造的理念與力行。這也是為什麼陳理事會推薦太格的原因。邵經理在節目中比喻太格就像美食供應商，設計師就像廚師，究竟是什麼原因讓建材與設計師的關係彷如美味製造者呢?精彩的內容就在今天的創時空。

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