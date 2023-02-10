東海大學打造全球最佳EMBA再出奇招！首推獨具特色的DP Class（Double Professor Class）教學計畫，未來EMBA每一門課程將安排兩位教授同時上課，成為全球唯一導入雙教授搭配統整式的高階管理課程，管理學院EMBA許恩得主任表示，這是連哈佛大學都很難做到的挑戰，東海有信心以雙核心指導模組帶領高階經理人成長，與全球企業共同競速。

強打旗艦級精準教學的東海大學EMBA，繼推出Buffet式模組課程，再邀請擁有千億身價的佳世達集團董事長陳其宏、大聯大集團董事長黃偉祥、巨大董事長杜綉珍與台積電副總經理何麗梅等人擔任講座教授，大動作革新已吸引新加坡國立大學等國際知名學府前來取經。

東海大學管院院長李書行推動DP Class 計劃，由雙教授上課，一位講課，一位在台下擔任教練。(照片/東海大學提供)

為了持續朝最佳EMBA挺進，東海大學張國恩校長更提出目標導向式的變革，包括跨域創新融合模塊、微學分、專案與統整（Capstone）課程，推出Buffet式教學模組，以提供最核心菁華的學習內容；課程則全面採用紐約大學等世界名校採用Capstone course（統整式課程），幫助高階經理人在精準教學中，可以透過課程統整與深化學習，讓課堂所學與實務經驗能更扎實穩固的結合。張國恩校長強調，EMBA畢業門檻不再以碩士論文為主，也可以透過統整課程完成具有價值的專案計畫報告作為替代方案。

東海大學張國恩校長推動EMBA全面採用紐約大學等世界名校Capstone course（統整式課程），幫助高階經理人透過課程統整深化學習。(照片/東海大學提供)

東海管理學院院長李書行指出， EMBA首推DP Class 計劃，成為全球唯一導入雙教授統整式的企業課程，Double Professor Class教學計畫就是推動雙教授上課，未來每一門課程將由一位講座教授負責授課，另一名教授則在台下扮演教練角色，以雙核心、雙指導幫助高階經理人學習、解惑，以及完成專案計劃。

EMBA許恩得主任指出，東海EMBA具有CEO班、企業二代班、菁英班，全方位的課程變革無非就是要提供最好的課程模組，以訓練出競爭型人才，Double Professor也將安排台灣引興董事長王慶華、金可國際集團董事長蔡國洲、富旺國際董事長林正雄、台灣數位光訊總裁簡森垣等EMBA畢業的傑出企業校友扮演教練，每學期EMBA更將落實海外異地教學計畫，涵蓋美國、日本、德國、義大利、法國、新加坡等國家。