為提升全國中小學生英語聽力，教育部國民及學前教育署委託國立臺灣師範大學運用「Cool English英語線上學習平臺」（www.coolenglish.edu.tw）舉辦英聽王比賽，自1月16日開跑，至目前為止全國共有6萬5,000名國中小學生報名參加，活動將在2月17日截止，於此前報名並完成比賽內容，就有機會獲得英聽王獎狀及600元超商禮品卡，歡迎國中小學生踴躍參與。

國教署說明，本次賽事參加對象為3年級至9年級學生，共分為國小組及國中組，除開放個人報名，有興趣的教師們也可透過Cool English平臺「團體報名」功能，幫班級學生共同報名比賽。比賽出題範圍選自平臺「聽力區」3個熱門課程，包含「動畫歷險記」、「互動式學習影片」和「電影FUN映中」。參賽者進入比賽區報名完成後，觀看完一小段影片，即可從中了解不同對話的使用情境及道地的片語說法，再透過多種題型測驗題組，即時瞭解學習重點與自身學習情形，對於英聽能力提升有大幅的幫助。

Cool English英語線上學習平臺提供多樣、免費的英語資源，除了收錄數量龐大的國外英文閱讀讀本、影音課程外，現在更加入AI聊天機器人，透過酷英平臺可直接跟AI機器人線上聊天學英語。另針對學生校內英語課程，平臺上也收錄國小到高中階段包含聽力、口說、閱讀、字彙、寫作、文法、課本戰力提升包、大考歷屆試題等學習資源，提供師生自由使用。歡迎全國中小學生2月17日前踴躍報名參加「英聽王」比賽，在寒假結束前，讓Cool English陪您練習英聽「兔gether」。