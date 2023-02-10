義守大學日前與日本東洋學園大學締結姊妹校，該校國際交流中心長Dr. Sarah Louisa Birchley特別前往義守大學拜會校長陳振遠。Dr. Sarah Louisa Birchley藉由分享「日本大學高等教育的國際化」內容，表達日本東洋學院大學的國際學院一向強調營造全英授課環境、鼓勵學生到海外交換留學與實習，並且重視學生的就業發展，與義守大學的教育理念不謀而合，期望有更多交流空間。

日本東洋學園大學位於東京文京區東京巨蛋旁，擁有96年歷史，在當地深具學術地位。本次該校的國際交流中心長Dr. Sarah Louisa Birchley來到義守大學演講，也吸引許多「語文學院」的學生到場聆聽，應日系一年級學生周盈宏說，自己畢業於高雄中學，從小對棒球和運動心理學相關領域很有興趣，因此他非常期待有機會以交換留學方式，前往東京學園大學的人類科學院學習運動心理相關知識。應日系老師花城可裕對日本教育致力推廣無紙與數位教科書的用心表示印象深刻，透過締結姊妹校，有更多的交流機會，讓學子走進國際。

日本東洋學園大學國際交流中心長Dr. Sarah Louisa Birchley特別前往義守大學，與在校師生相互交流。(照片/義守大學提供)

義守大學不只向外開拓與國際鏈結的管道，對內也致力帶領高中職學校成長，與三信家商共同簽署「教育合作夥伴協議書」。義守大學校長陳振遠表示，以「大手牽小手」合作方式，就是希望落實攜手高中職學校透過教學資源、課程學習、國際資源共享等方式，提昇兩校競爭力，造福學子。

義守大學校長陳振遠(右)與三信家商校長林岑(左)，共同簽署「教育合作夥伴協議書」，透過教學資源、課程學習、國際資源共享等方式，發揮教育的力量。(照片/義守大學提供)

義守大學國際及兩岸事務處國際移動力中心主任林宜賢指出，學校善用海外姊妹校資源共同舉辦交流活動，應日系日本姊妹校眾多，每年甄選交換留學生名額三十餘名，截至目前已有近200位學生前往日本當公費交換留學生，特別在疫情解封下，很期待能攜手高中職生一起赴日本短期研習，讓高中職、義守大學與日本姊妹校，三方進行文化交流，創造共好。

擁有豐沛國際資源是義守大學辦校特色之一，尤其在2018年提出「跨域創新、競逐全球」的教學理念，讓跨域不只是「跨學科領域」學習，更是「跨國際疆域」體驗。義守大學積極開拓國際移動力與交流機會，同時肩負教育向下紮根的使命，將學校的國際資源分享給鄰近高中職學校，以「大手牽小手」方式拓展年輕世代的國際視野。