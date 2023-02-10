國立臺南大學學生社團小太陽服務社寒假教育優先區學生營隊，於2月8日前往雲林縣四湖鄉四湖國小，展開為期3天的「群星偵探團之時空懸案」營隊，始業式由四湖國小蔡得勝校長主持，南大學務處與小太陽服務社共同參與，一起為營隊活動揭開熱鬧序幕。
南大小太陽服務社招募35位隊員參與規劃辦理本次營隊，活動內容以動漫「間諜家家酒」為設計主軸，學童們將受到間諜家家酒的安妮亞委託，透過課程學習與遊戲闖關，跟著三眼怪、小火龍等卡通角色一同跨越困難與挑戰，解開時空裂縫之謎。活動中也結合科學以及手作的元素，讓小朋友理解與增進科學原理知識，並在手作中找到實作的樂趣。希望在豐富的活動中，能將活力、品德、知識與自信帶給學童，讓學童明白他們參與的並不只是遊戲，在過程中引導其認識自己，並透過合作，彼此互相扶持以培養團隊默契，一起學習成長，讓學童體驗一個充實又具有歡樂回憶的寒假生活。
營隊總召南大教育學系黃煜閔同學表示，這次的寒期育樂營，每位隊員都費盡了心思來準備和籌劃，就是為了把歡笑以及知識帶給四湖國小的每位學童，希望不管是大朋友南大隊員，還是小朋友四湖國小學童，都能在營隊中滿載而歸，也感謝四湖國小師長、家長的支持與協助，共創一個難以忘懷且收穫滿滿的寒假。
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