向新而行，為夢發聲。2月10日，夢想新聲音·第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會在福州新區圓滿落幕。本次主辦單位為中國電視藝術家協會主辦、福建省廣播影視集團海峽電視台、中華兩岸文經協會協辦，台灣三位選手2月6日就到達福州備賽，準備決賽時發揮實力、展現最棒的自己。

蕭威龍（廈門理工學院）、陳妤蒨（台灣世新大學）、紀羽柔（台北市立大學），這三名來自海峽兩岸的電視主持新人脫穎而出。(提供/第十一屆海峽兩岸電視藝術節)

經過兩個多小時的交流切磋與評審的難以抉擇，最後由蕭威龍（廈門理工學院）、陳妤蒨（台灣世新大學）、紀羽柔（台北市立大學），這三名來自海峽兩岸的電視主持新人脫穎而出，獲得「最佳新秀」榮譽。同時，他們也獲得了來自福建省廣播影視集團的工作邀約。

第十一屆海峽兩岸電視主持新秀會榮獲「最佳新秀」-台灣選手蘇子朋。(提供/第十一屆海峽兩岸電視藝術節)

隨著防疫政策的調整優化，本屆新秀會告別「雲端」連線，重返線下交流。作為兔年開春的一場兩岸青年面對面交流盛會，前來現場的包括台灣電視主持人、專家、主持新秀，以及往屆「最佳新秀」蘇子朋。2019年，蘇子朋在第十一屆海峽兩岸電視主持新秀會榮獲「最佳新秀」。蘇子朋說：「此次重返舞台他帶著激動、感動和心動。飛機落地的那一刻，便想起了2019年初來大陸時的激動心情。後疫情時代的再次相聚讓人感動，自然也對這場新秀會充滿期待。」

新秀會的參賽者都是人中龍鳳，五位指導評委老師更是來自兩岸業界大咖作：分別是北京廣播電視台主持人春妮；中央廣播電視總台主持人周宇；中國傳媒大學播音主持學院教授李洪岩；台灣著名主持人唐從聖；台灣世新大學口語傳播暨社群媒體學專任教授溫偉群。

曾經三次擔任新秀會指導老師的唐從聖表示：「新秀們的內容都經過精心設計——名字、省份、背景結合各方面資訊，我覺得都很精彩。從整體上看，大陸新秀的口條普遍非常好，思維邏輯都很清楚，而台灣的選手內容比較即興，比較擅長情感表達。要在這兩者進行取捨，大概是我擔任新秀會指導以來最難的一屆。」

獲得最佳主持新秀的台灣選手(左)陳妤蒨、(右)紀羽柔。(攝/景義婷)

本次獲得最佳新秀的陳妤蒨表示其實沒有想到自己能夠走到最後一關，在這個過程中我已經很享受這個舞台，我也盡力表現到最後，所以沒有留下任何遺憾。同時獲得最佳新秀的紀羽柔表示在比賽的過程當中，對手都是可敬的對手，時時刻刻都無法肯定自己能夠晉級，但是最後能夠拿到最佳新人獎真的非常開心。

台灣選手江盛祺獲得優勝新秀。(攝/景義婷)

在舞臺上喜極而泣，本次獲得優勝新秀的江盛祺表示這次很開心可以拿到優勝新秀，這段時間自己真的很努力，做主持這麼多年終於有機會拿到一個獎，能讓大家知道在主持這塊我一直努力朝夢想前進，終於此次能交出一張漂亮的成績單。

中華兩岸文經協會宋智忱理事長提到，協會盡最大心力，帶著選手來到福建參賽，台灣選手們此次獲得很棒的成績，期望未來這項活動能一直延續下去。

新秀會來自大陸17個省（市、自治區）與台灣三位，總計54名兩岸電視新秀以才藝會友。(提供/第十一屆海峽兩岸電視藝術節)

新秀會前夕，來自大陸17個省（市、自治區）與台灣三位，總計54名兩岸電視新秀以才藝會友，在三場交流會中講述個人與福州新區的不解之緣，在模擬主持活動中體驗新聞評述、主題演講、出鏡主持、即興演講等播音員主持人相關業務，為兩岸新秀提供了專業學習、展示風采的舞台。兩岸青年不僅證明瞭自己、肯定了自己，也收穫了一份跨越海峽的友誼，在活動結束後即將分別時新秀們紛紛的擁抱相送，彼此鼓勵一起繼續朝夢想邁進。