「隨著科技演進，未來二十年，教育必出現巨大的改變！」為了帶領台灣的教育迎戰未來的巨變，東海大學教育研究所2月14日邀請世界頂尖知名資訊教育學者蔡今中、陳德懷等學者，舉辦一場以前瞻數位學習科技的創新與未來教育應用為主題的論壇，來自中央大學的陳德懷教授點出「人工智慧可以改善人類未來生活，也可以帶來愚蠢的事情。」為國內推動人工智慧、元宇宙教育發展給予新的思考方向。

「未來整體人類的圖像，由現在的教育決定。」正在推動未來大學的東海大學張國恩校長在研討會開場致詞時指出，十多年前他就閱讀過一篇英國教育界發表的論文，內容提到未來教室，讓他了解數位型學習將在未來扮演重要角色，而這個趨勢在Covid-19之後正式全面翻轉人類的生活與教學方式；現在東海大學重視數位科技教育，並朝未來大學邁進，所謂未來大學指的就是重視「翻轉教學」、「以目標為導向」、「制度化改革」，而其中面對數位變革時代的來臨，如何讓教育更具彈性將是一大重點，所以他也透過論壇期待教育部以更開放的心胸、前瞻的角度，面對以數位學習科技為主流的未來教育。

東海大學首次舉辦「數位科技與未來學習-前瞻數位學習科技創新研發與教育應用工作坊」國際學者齊聚一堂探討數位學習科技與未來教育。(照片/東海大學提供)

首次舉辦「數位科技與未來學習-前瞻數位學習科技創新研發與教育應用工作坊」的東海大學，共邀約臺師大副校長宋曜廷、臺師大學習科學學士學位學程教授蔡今中、中央大學網路學習科技所教授陳德懷、臺科大數位學習與教育研究所教授黃國禎、臺師大工業工程學系講座教授洪榮昭等數十位學者參加。張國恩校長說：「參與論壇的學者相當具有份量，共獲25次國科會傑出研究獎、2次教育部學術獎與2次國家講座，而且擔任4本以上的國際重要期刊主編，他們的成就，幫助台灣的數位學習研究在世界學術界站上領先地位。」

除了上述學者，還包括臺師大科技應用與人力資源發展學系教授蕭顯勝、中央資訊工程系教授陳國棟、中央網路學習科技研究所教授楊接期、成大工程科學系教授黃悅民、雲科大技術及職業教育研究所所長吳婷婷、臺師大教育心理與輔導學系教授劉子鍵、臺師大華語文教學系教授藍玉如、東海大學資訊工程學系終身特聘教授兼任圖資處處長楊朝棟等專家學者，共同在東海大學圖書館良鑑廳談論並聚焦數位科技教育發展。

中央陳德懷教授開場就大談科技帶來的變革與震撼，以時間光譜點出數位科技必須重視的問題；身為國際期刊主編的臺師大蔡今中教授則以活潑的角度點出線上教學的問題，包括教師如何學習線上教學，防止學生在線上作弊、家長對學生數位學習成效的抱怨，甚至線上出現的假新聞等問題。東海大學校長張國恩指出，與臺師大攜手舉辦這次研討會可說大師雲集、機會難得。臺師大的宋曜廷副校長團對研發了「SmartReading慧讀，會讀」系統；蔡今中教授是帶領師大進入全球教育排行前十名的重要推手，也是全球教育論文發表數量第二高的學者，他相信大家都能透過此次研討與交流，深入淺出激發出數位科技在教育應用的潛力。

東海大學教育研究所所長江淑真表示， 為深化2030教育架構中的前瞻數位學習科技扮演的影響，本次工作坊是東海教研所在張國恩校長的召集下，邀請「臺師大高等教育深耕計畫辦公室」協辦，透過「數位科技研究趨勢」、「產學銜接」、「遊戲式學習」、「人工智慧與STEM教育」、「元宇宙教育應用」、「教育＋AI」等六大主題，探討數位科技在教育應用的潛力與研究趨勢。江淑真所長強調，此工作坊討論結果也將提供教育主管機關與科研單位擬定政策之參考。