玄奘大學臨近新竹科學園區，爲拓展學生職涯領域，近期攜手久元電子與宏齊科技開設半導體產業學分學程，讓非本科學生跨域學習半導體課程，並至企業實習後，有機會進竹科半導體產業工作。

玄奘大學表示，爲培育該校各系所學生發展更多元技能，攜手已在半導體業產業有30年專業的久元電子公司及宏齊科技公司，開設半導體及光電產業人才養成學分學程班，學校任何學系學生都可參加，進行非相關系所職前培訓課程，並提供實習訓練，在完成課程及實習後，畢業有機會直接進入公司上班。

本次學分學程共規劃半導體、光電及品保等三類課程，合計8門課20學分。從基礎理論打起，利用建構式教學讓學生更有效的學習，並搭配專題實作將課程所學實際應用，讓學生能在未來職場上學以致用。其中理論課程規劃有283小時、實作課程119小時，總上課時數合計402小時。

玄奘大學與久元電子合作開設半導體產業學分學程說明會海報。(照片/玄奘大學提供)

久元電子與宏齊科技由汪秉龍董事長創立，現已為市值高達107億元的上市公司，並且高居國內專業SMD LED封裝龍頭，創造了一萬多個就業機會，培育出許多頂尖優秀人才。汪秉龍董事長表示，久元電子與宏齊科技為擴展人才管道，透過本次與玄奘大學合作開設半導體產業學分學程班，進行非相關系所職前培訓，鼓勵玄大學生勇敢挑戰自己，當機會來了、態度對了，就能發光發熱。

玄奘大學與久元電子、宏齊科技將於2月15日舉辦產學合作MOU簽約儀式。爲讓學生了解半導體產業學分學程課程，簽約當日於該校舉辦「半導體產業學分學程說明會」，邀請久元電子與宏齊科技汪秉龍董事長蒞校演講。汪董事長將以自身經驗，分享非本科系出身在半導體工作經驗及創業過程，並將提供實習及就業機會，希望可以找尋具有工作熱忱及正向能量的人，一同加入半導體產業的工作行列。