【第一屆好家百百款 室內設計講】由TAID台北市室內設計裝修商業同業公會主辦，活動於2022年7月開始徵件，經過了三階段的評選後，最後選出二十強，2月15日上午進行總決賽、下午進行獎典禮。在上午的總決賽透過設計理念的公開開講，展現其大方無禺的新創作。

第一屆好家百百款室內設計講獲獎名單。(提供/時際創意傳媒)

本次活動的徵件主題以永續為主軸，在作品種類上面也是多元，除了有常見的住宅類型作品，還有辦公大樓、博物館、展示空間。總決賽的比賽規則也與以往的設計競賽不太一樣，主辦單位準備設計師交流的舞臺，以「15秒 x 15張」的簡報形式，讓設計師運用15秒一張的投影片，上臺展現自我風格與作品理念。

作品一時無酉無酒精酒吧同時榮獲金獎與最佳永續獎。(攝/時際創意傳媒)

參賽作品一時無酉無酒精酒吧同時榮獲金獎與最佳永續獎，設計師李偉耕表示這個作品透過時光、光影、時間的交錯，設計過程中很辛苦、很痛苦，但是也非常值得。

第一屆好家百百款室內設計講總決賽評審陣容堅強。(攝/時際創意傳媒)

首屆總決賽在評審陣容上面，邀請到多位產官學翹楚共同訂定評選機制並進行公開評選，包括多位學術界、業界知名資深設計師：國立陽明交通大學建築研究所龔書章教授、中原大學室內設計學系陳歷渝教授、國立台北科技大學工業設計學系李東明教授、冠軍建材股份有限公司林孟瑜特助、東湧實業股份有限公司吳和臻董事長、台北市室內設計裝修商業同業公會凌健星副理事長、好家百百款室內設計講理事陳鵬旭。

中原大學室內設計學系陳歷渝教授為總決賽作品進行總講評。(攝/時際創意傳媒)

總決賽競爭激烈，參賽選手作品分數差距僅在1-2分。總講評中，中原大學室內設計學系陳歷渝教授提到，進入總決賽的作品無論名次都是優秀的，參賽作品多數有針對永續環境議題進行發揮，若有更好的延伸與呼應會更好，這次評審在評分上面真的非常難，每位參賽選手的分數其實都是非常接近，每位設計師都非常優秀。

第一屆好家百百款室內設計講支持企業。(提供/時際創意傳媒)

台北市室內設計裝修商業同業公會表示，好家百百款 室內設計講賽事，通過支持永續與公益的企業贊助協力共同推動，感謝他們對室內設計裝修產業的支持。包括：太格特殊建材股份有限公司、和泰興業股份有限公司、東湧實業股份有限公司、波龍藝術有限公司、冠軍建材股份有限公司、凱撒衛浴股份有限公司、長堤空間視有限公司、台灣富美家股份有限公司、京典衛浴股份有限公司（OVO京典衛浴）、台灣櫻花股份有限公司、亞樂美精品門窗、台灣松下銷售股份有限公司，一起為更健康美好的居住環境，協力推動環境永續，與設計師攜手往永續邁進。