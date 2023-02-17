東海大學將打造未來米其林大廚的中部培育基地! 東海大學今(16日) 攜手歐洲首屈一指的瑞士廚藝管理大學，在東海大學管理學院舉辦「廚藝展演暨交流會」，打造台灣中部唯一米其林國際廚藝人才的培育基地。

東海大學餐旅管理學系今(16日)邀請瑞士廚藝管理大學的Alain Müller副院長及瑞士教育集團亞太區總監Christian Schiering一同在東海大學舉辦「廚藝展演暨交流會」，讓學生親臨現場觀摩國際大廚餐廳的運作模式及精湛廚藝技巧。兩校首簽訂雙聯學位合作，遴選優秀餐旅管理學系學生前往歐洲學習廚藝巔峰，雙聯學位的3+2計畫提供歐洲認證的含金碩士文憑，更讓學生直接在法國、比利時、西班牙等米其林餐廳、瑞士五星飯店「帶薪實習」，擴展國際視野外更是畢業即就業的絕對保證。

東海大學餐旅系主任林万登表示，到瑞士學習事實上對學生的廚藝培養及職涯發展非常重要，國際視野的培養可以讓學生跳脫既有框架，與國際接軌學習國際最新趨勢的廚藝技巧。此次雙聯計畫系方更有教授全程協助，定期與在瑞士的學生視訊關切學生發展及交流，相信未來更會以校與校之間的密切合作邁進。

東海大學餐旅管理學系主任林万登（左二）與瑞士廚藝管理大學的Alain Müller副院長 （右一）舉辦廚藝展演邁向未來合作。(照片/東海大學提供)

瑞士教育集團SEG台灣代表郭育伶指出，此次亞洲區巡迴廚藝展演，台灣作為最終站也是最重要的一站，過去有台灣優秀學生獲得在丹麥哥本哈根當地米其林三星榜首的Noma實習，更不乏畢業直接在歐洲當地米其林餐廳就業的台灣優秀人才，相信這次的合作開端未來更能發展變成台灣中部米其林大廚的培育基地。

曾任香格里拉台南遠東大飯店主廚的東海大學餐旅系助理教授林育正點出，學生在瑞士廚藝管理大學取經之際，未來甚至可以到有西餐之首美譽的法式料理發源地法國，當地臨摹學習法式料理的精隨，學生畢業後若返國將對台灣的料理界添入源源活水，發展成下一位具有國際視野的台灣一流廚藝人才。

東海大學校長張國恩表示，東海大學各系的國際化推動相當活耀，學生在東海可培養扎實的學術理論，校園人文氣息的培養亦奠定學生品格基礎，未來畢業後攻向國際舞台與全球名校技術接軌，未來學生將不只是卓越的技術人才，更是擁有深厚人文底蘊的國際賢才。