義守大學「傳播與設計學院」大眾傳播學系舉辦「傳播與媒體生態電視座談會」，邀請產、官、學界三方專家共同討論，座談會主題為「後疫情時代民眾如何運用公用頻道發揮媒體近用功能」，全程由大傳系學生以錄製電視節目的方式操刀記錄，並在公用頻道播出，整個座談會辦理的過程中，不但讓學子可深入瞭解公用頻道的意義、功用與目前發展的狀況，同時還能藉由掌鏡與錄製實作，提升義大學子的實戰經驗。

大傳系舉辦媒體生態研討會，透過錄影播出的方式呈現，傳遞給社會大眾正確的媒體識讀能力，整個研討會的製播過程，皆在大傳系專業攝影棚裡完成。參與學生大傳系一年級的秦威威表示，公用頻道是個很好的傳播平台，但一直以來卻都鮮少人知，希望可以透過此次的合作，讓公用頻道效能被更多人看見。大傳系一年級陳姿伶認為，學校藉由座談會的舉辦，讓學生可以實際操作攝影器材，並且熟悉電視節目錄製方式，在大一的階段就可以瞭解未來職場工作模式，是一個很棒的學習經驗。

學校藉由座談會舉辦，讓學生可以實際操作攝影器材，體驗業界工作模式與形態。(照片/義守大學提供)

大傳系主任林崇能表示，希望透過這個節目可以讓更多人了解公用頻道，且在媒體近用的情況下，所有的市民都能夠參與、善用公用頻道；最重要的還有讓義大學子經由這樣的實務操作機會，學習專業的攝影技能，每次舉辦媒體生態研討會，都相當受到學生歡迎與期待。另外，義守大學大傳系與慶聯港都有線電視台合作，推動學生製作媒體識讀新聞，學生透過採訪與撰稿，並且後製剪接完成新聞作品於公用頻道播出，學子的創作能量也因此有了發揮的舞台，更能在未來進入職場成為即戰力。

大傳系學子透過節目實作，傳遞給社會大眾正確的媒體識讀能力，更展現大傳系學子的專業實力。(照片/義守大學提供)

義守大學大傳系以專業的教研養分，積極鏈結傳播產業資源與合作，培育許多優秀的人才，像是拿下第57屆廣播金鐘「教育文化節目獎」的廣播製作人陳子云，就是畢業於義守大學大傳系的系友；另外，大四學生參與陸委會舉辦的第五屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽，以「我眼中的台灣」影音創作，獲得貳獎與12萬元的獎金，是前三名得獎隊伍中，唯一以學生身分獲獎的團隊，實力備受肯定。義守大學如幕後推手，提供完善的實務教學課程與場域設備，給予學生空間發揮創作效能、奠定實力。