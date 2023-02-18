夢想淘心室2月18日【創時空】邀請到海峽兩岸電視主持新秀會優秀獎得主江盛祺來到節目中，江盛祺比喻自己像是高級的馬卡龍，多變的顏色就像他多變的斜槓人生，選美、瑜珈、國標舞、主持樣樣都行。

盛祺在節目中分享大學時期加入學校的新聞播報社，因為不是本科生，在學習正音與播報技巧上不是那麼快上手，仍舊持續努力，夢想有一天能坐上播報台，雖然一直到畢業前都沒有圓夢，還是堅持朝夢想挺進。直到進入業界後，不忘初心靠著自己的努力完成了坐上播報台的夢想。

在節目的最後盛祺給想進入相關主持產業的新血一些建議”一定要清楚知道自己想做甚麼”，就像雖然你想嘗試新事物，但是也要找到自己最終想要的是甚麼，才不會變得沒有目標，絕對不要忘記自己當初喜歡這份工作的初心。主持人最後恭喜江盛祺在主持新秀會上獲得好成績為台灣爭光。

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