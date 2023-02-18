為量身打造符合企業需求的學生，聖約翰科技大學積極連結校友企業，針對高中表現優異的學生，提出全額獎助學金規劃，讓學生學習更無後顧之憂。不同於其他學校的獎學金制度常需以工代賑，聖約翰科大「入學即就業」方案透過與企業對接、逐年考核、專業課程培訓及企業實習等配套措施，讓在學學生有更多時間參與企業培訓、政府計畫或學校社團，充實更富足的大學生涯。

樂齡福祉與健康促進系今年推薦一年級新生杜侑倫與胡宜君同學，通過由校友企業-臺雅集團提供之全額獎助學金補助，可獲得4年減免學雜費，暑假期間另安排企業職務實習，畢業後提供長照機構就業職缺，實踐「入學即就業」的重要理念。

杜侑倫同學分享自己投入大學生涯的嘗試與調整觀點。(照片/聖約翰科大提供)

杜侑倫同學表示，是何等的恩典能獲得學校推薦，成為校友企業全額獎學金的名單之一，這份意想不到的禮物，分擔了他在經濟上的操心，也堅定及肯定自己投入長照領域的信心，這些都是接下來學習生涯上豐富且重要的養份。

胡宜均同學提及自己在大學三年級參與社工實習的規劃。(照片/聖約翰科大提供)

胡宜均同學的爸媽則感謝學校提供全額獎學金的贊助，因為雙親皆已年過60，身體不堪負荷、早已退休，家裡缺乏穩定的經濟來源。透過校友企業提供的助學金，更能幫助孩子安穩讀完大學4年，著實非常感謝。

臺雅集團夏德枝副總經理表示，很樂意參與學校人才培育計畫，兩位學生的學經歷都很優秀，一位擁有豐富的工作歷練，一位則有過往照顧長照家人的親身體驗，未來4年可以持續與校友企業保持聯繫，成為臺雅集團的優秀人才。

杜侑倫（左二）與胡宜君（左三）獲得臺雅集團4年全額學雜費獎助學金補助，畢業後直接進入長照機構就業，實踐「入學即就業」的目標。(照片/聖約翰科大提供)

樂齡系張家臻主任說，兩位同學透過獎學金的贊助，平日減少在校外打工的經濟壓力，更有時間參與學校自助組織，分別爭取學生會議員、系學會副會長等職務。平時亦參與系上國科會計畫的資料整理與發表，也將獨挑大樑赴「全國民生產業與創新設計」研討會進行論文口頭報告，期望作為學習典範，讓更多優秀的學生看到願景，一起加入樂齡的行列！