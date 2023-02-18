龍華科技大學學生團隊組隊參加第二屆全國AI圖像辨識應用競賽，從20多所學校、逾70支優秀隊伍中脫穎而出，分別榮獲「專案競賽組」冠軍及1項佳作、「辨識競賽」高中職組季軍及大專組3項佳作，總計獲得6項大獎，充分展現AI扎實能力，表現非常優異。

第二屆全國AI圖像辨識應用競賽由台灣機電工程國際學會及智泰科技股份有限公司共同舉辦，以AI圖像辨識應用為競賽主題，期能讓學生們接觸與瞭解AI檢測技術並發揮創意，以激發更多優秀人才，為AI圖像辨識應用注入新思維，強化台灣未來AI發展能量與環境。

智泰科技董事長許志青（左）頒發「專案競賽組」冠軍團隊獎金及4星證書。(照片/龍華科技大學提供)

本次龍華科大機械工程系學生陳俞劦、蔡宗勳及黃和閩，由粘朝益、石逸泉老師指導，榮獲本屆競賽「專案競賽組」冠軍；同系李幸儒、黃冠崴及鄭詠仁，則由涂崇、石逸泉老師指導，獲得「專案競賽組」佳作；化工與材料工程系五專生呂秉翰、周維瀚及洪鐿城，由黃國棟、宋大崙老師指導，榮獲「辨識競賽」高中職組季軍。另外，機械系周君懋、黃瑞棟、賴彥廷；電機系王昱心、吳鎧庭、林柏宇，以及化材系倪永藩、施俊佑及陳昕澤，也由粘朝益、石逸泉、宋大崙、黃國棟、李九龍等老師指導，均同獲「辨識競賽」大專組佳作肯定。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」辦學理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢。該校去年攜手智泰科技成立AI培訓中心，結合軟體與硬體設施環境，積極培育AI模型訓練系統相關專業人才，讓學生具備相關技能，能夠以AI專業技能提升職場競爭力，成為未來產業所需人才。

智泰科技董事長許志青指出，智泰致力開發AI圖像檢測技術，即便是未曾學習程式語言的人士，也能以簡易、格式化操作軟體，立即感受AI技術所帶來的便利。而人與電腦互動、訓練AI智能深度學習過程，經由產業應用、累積經驗並保留傳承，也是邁入「元宇宙」時代不可或缺的基礎。

智泰科技董事長許志青（左）頒發獎金及證書給龍華學子獲得「辨識競賽」高中職組季軍團隊。(照片/龍華科技大學提供)

近期十分熱門的AI新技術ChatGPT上線後，不僅挑戰教育界教學模式，使用人工智慧服務更已經成為一種新興技能，龍華學子於本次競賽獲得冠、季軍共6大獎，充分證明學校培育學子具備AI專業技能的努力，展現AI教育厚實能量，期望持續與龍華科大產學合作，共同深耕國內AI人工智慧教育，達成提升台灣學生競爭力的目標。