以人文美學著稱的東海大學，日前(17號)由東海大學教授黎煥雄領銜，成功改編法國「圍城」劇本全面結合台灣疫情政策時事，強勢帶領東海表藝所學生逆襲站上國家級台中歌劇院，未來下一站更積極規劃踏上國際舞台展現台灣學生硬實力。

東海大學2017年成立的「表演藝術與創作碩士學位學程」，短時間內以黑馬之姿，迅速在名師黎煥雄教授率領下再次登上台中國家歌劇院，跨際結合校內音樂系、中文系、外文系等跨領域背景人才，一年時間籌備共同以知名法國戲劇家卡繆1948年的「圍城」作品為雛型，改編打造全新劇本「圍城2022 / 生存之愛(WFH)」，表演結合時事隱喻當下台灣Covid-19官僚體制缺失及各項防疫政策對人自由的侵害，演出結束後引發觀眾熱議，扣人心弦。

東海大學表藝所結合時事隱喻當下台灣Covid-19官僚體制缺失及各項防疫政策對人自由的侵害，演出結束後引發觀眾熱議，扣人心弦。(提供/東海大學)

2022年剛獲得國內最具指標性的當代藝術獎項「台新藝術獎」的東海大學表藝所教授黎煥雄點出，法國的圍城其實就是所謂的「戒嚴」，自由的人在極權的政府體制下，美其名保護生命，實則為政府鞏固權力的工具，劇本聚焦在自由人心理層面的心境轉變，這個就是劇本中所要表現的焦點張力。此次劇場演出已籌備一年，這是完全由東海學生組成的表演藝術團隊，事實上學生階段就能登上這種國家級舞台實屬相當不易。

東海大學表藝所助理教授劉亮延指出，這次學生能夠成功在台中國家歌劇院演出，最大焦點除劇本外，在於東海表藝所團隊的組成背景多元，打破以往由科班出身表演團隊的傳統觀念，現在成員甚至有從傳統戲曲、歌仔戲、京劇等出身的成員參與此次表演，相比傳統科班表演團體的硬式觀念，東海表藝所表演內容不拘格套，活潑有創意，實為這次的劇場呈現添加換然一新的元素。

同時身為東海大學表藝所主任的黎煥雄也表示，表藝所目前已將目光投向國際舞台，未來除國內各大表演廳的定期表演外，也會爭取帶學生出國展演的機會。劇本的改編上，目前也規劃將把更多西方的名劇改編融入台灣獨特的文化，甚至結合時事，打造出有別以往表演藝術以西方文化為主軸的侷限。