(文/王雅芬)大學招考新制上線第2年，共計有11.8萬多人報名學測考試，數B一直是估算落點最大的不確定因素，輔導名師劉駿豪曾表示：「很難判斷有多少自然組考生跨考數B」，而這些人在申請入學時不會採計數B，卻會影響組合累計人數。此外，去年學測時許多人高分低就與分科測驗時低分高就情形發生，突顯此次學測成績與申請入學的志願選擇重要性。2月23日拿到學測成績之後，同學與家長務必抽空於2/25日-2/26日就近參加於台北、台中及高雄三地同步舉行的「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」，不論前中後段校系採計科目、條件與倍率標準皆有變動，同學們在無依據的情況下，如何趁改變掌握機會？展覽期間多位輔導名師將在各展區及線上展區針對新制給予同學們客觀智慧兼具的建議，聽專家怎麼說。

因應112新型學測篩選機制變因所規畫的名師講座，特別邀請到輔導專家劉駿豪老師、張財銘老師、47老師(雲端輔導室)、繆秉哲老師、楊光祖醫生(名師:李察)針對學測後應注意事項，高分低就與低分高就做深入分析，以及因應ESG就業趨勢與科系選擇的新蔓國際謝敏華董事長，場場皆精彩值得聆聽。

在台北、台中及高雄三地打卡贈送「就是會考英文」雜誌。(照片/大學博覽會執委會提供)

台北、台中、高雄三地+線上展同步舉行 免費參觀

2023大學暨技職校院多元入學博覽會訂於2月25~26日上午10點到下午5點台北、台中、高雄三區同步舉行。北區：台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )，中區：臺中國際展覽館（台中市烏日區中山路三段1號），南區：高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)三地同步開幕、同步舉行，線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE及中時新聞網CAMPUS大學博覽欄目進入。

線上展覽日期為2月24日至6月30日。(照片/大學博覽會執委會提供)

現場有提供限量的「申請寶典」，1本只要100元工本費。(照片/大學博覽會執委會提供)

為了不讓學子在學測高分低就與分科測驗時低分高就情形再次發生，針對史上最難推算的學測校系落點推估，「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」特別與得勝者文教合作，在台北、台中及高雄三地打卡贈送「就是會考英文」雜誌，考生只要在現場幫大學博覽會臉書按讚分享即可免費獲得。此外，三地還有限量的「申請寶典」1本只要100元工本費。