以心為新，永續設計。首屆【好家百百款 室內設計講】於2月15日在NUZONE 展演空間完美落幕。本次活動由台北市室內設計裝修商業同業公會主辦，旺旺中時媒體集團時際創意傳媒承辦，攜手合作，選出符合永續設計的設計師。

支持本次活動的企業東湧實業股份有限公司。(提供/東湧實業股份有限公司)

大力支持室內設計講的企業，東湧實業股份有限公司是一間只研發製造銷售一級節能產品的公司，在東湧熱水器的產品內沒有二三四五級能效的產品，所有產品的檢測數據都是世界頂尖，也都遠遠領先台灣的檢測標準。

東湧熱水器吳和臻董事長表示，有好的產品一定要有好的設計才能成功把產品的性能展示出來，良馬與伯樂是密不可分的，東湧贊助好家百百款室內設計講競賽，希望給年輕的設計師有更多的機會接觸認識台灣研發製造的世界頂級產品，把台灣的設計業界再推向另一個高峰。

(左)東湧實業股份有限公司吳和臻董事長與(右)台北市室內設計裝修商業同業公會戴源昌理事長頒發最佳永續獎。(攝/時際創意傳媒)

總決賽當天的頒獎高潮，擔任頒發【最佳永續獎】與【最佳潛力獎】頒獎人的東湧熱水器吳和臻董事長現場宣布加碼一台熱水器與一台烤肉爐，贈送給設計師，期望與設計師一同推動「節能」。東湧除了大力推廣淨零碳排相關概念，也不斷宣導大眾選擇一氧化碳低的熱水器，保護消費者自身的居家財產生命安全，同時熱效率高的熱水器能有效利用能源，希望透過東湧的努力，台灣民眾對於熱水供應有更正確的認知。

本次活動支持企業。(提供/時際創意傳媒)

台北市室內設計裝修商業同業公會表示，好家百百款 室內設計講賽事，通過支持永續與公益的企業贊助協力共同推動，感謝他們對室內設計裝修產業的支持。包括：太格特殊建材股份有限公司、和泰興業股份有限公司、東湧實業股份有限公司、波龍藝術有限公司、冠軍建材股份有限公司、凱撒衛浴股份有限公司、長堤空間視有限公司、台灣富美家股份有限公司、京典衛浴股份有限公司（OVO京典衛浴）、台灣櫻花股份有限公司、亞樂美精品門窗、台灣松下銷售股份有限公司，一起為更健康美好的居住環境，協力推動環境永續，與設計師攜手往永續邁進。