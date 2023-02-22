香港城市大學(城大)是香港特別行政區政府資助的八所大學之一，每年為20,000多名學生提供大約130項優質本科及研究學位課程。城大在QS 2023全球最佳大學排名榜全球位列第54；城大學者「論文引用數量」的六年平均值：香港第1位（QS 2017-2022）； 逾180位城大教研人員被列為全球排名前2%科學家，頂尖科學家比例為亞洲第一位（史丹福大學2022年排名指標）。與美國康奈爾大學合作亞洲六年制獸醫學位； 又與美國常春藤大學合作雙聯學士學位項目。

香港城市大學多年來不斷改革及更新課程和學制，以培養人才應對瞬息萬變的社會。城大在2021年首創「HK Tech 300」計劃，是亞洲大學最具規模的大學級創新創業計劃，總投資額達九億港幣，旨在三年內成立300家初創公司。至今已有逾440隊初創隊伍獲港幣10萬種子基金、逾90家初創公司獲高達港幣100萬天使基金。

為鼓勵和吸引台灣優秀學子報考城大本科學士學位課程，城大特設下列獎學金計劃，為期四年。應屆高中畢業生於報名時，無需另外申請上述獎學金，大學在審核入學申請時，會同時評核申請人獲頒獎學金的資格。獲獎同學只須於每學年末取得的累績平均積點(CGPA)達到3.4或更佳成績，獎學金將每年自動延續生效。「老虎班」聚集世界級學者共同培育菁英學生。晉身「老虎班」的學生可修讀頂尖STEM教授的課程及從事開創性研究，成為未來科創領袖。老虎班特設數學、物理、化學、英文及其他高質素基礎課程，同時學生可透過學士及碩士課程選項，在城大及海外一流大學修讀碩士學位課程，以滿足菁英學生對高階學習的需要，提升其競爭力。

入門獎學金分為1.全額獎學金：每年港幣185,000元 (約新台幣70萬元，包括全年學費，在校住宿及生活費用)；2.學費全免獎學金：每年港幣145,000元 (約新台幣55萬元)；學費半免獎學金：每年港幣72,500元 (約新台幣27.5萬元)。除上述獎學金外，入學後，在學期間，學業成績表現優異的學生亦可獲學院及學系頒發或由社會贊助提供之其它各種獎學金，詳情請參閱 www.cityu.edu.hk/international。2023學年度最高獎學金辦法及名額，針對台生的獎學金名額沒有上限，擇優錄取，最高獎學金金額可達約新台幣一年70萬元。

城大各系所申請入學或推甄入學基本要求與建議學測級分：1.高中畢業文憑 2.應屆「大學學科能力測驗」採計四科成績，其中必須包括英語。英語學測成績達頂標，或國際認可英語測驗成績，如託福測驗(TOEFL)[筆試達550分/ IBT達79分]或雅思國際英語語言測試(IELTS)[總分達6.5分或以上]。

2023年香港城市大學台北入學面試訂於2月25及26日在『2023大學暨技職校院多元入學博覽會』台北展區舉行，現場網上面試。同學可以到博覽會現場預約網上面試。面試注意事項如下:以112學測成績申請2023年9月入學之應屆台灣考生，若於 2 月 20 日前完成網上入學申請及上傳高中校內成績單，其申請將獲城大在學測成績放榜前預先評審，並按照校內成績邀請符合資格的同學參加網上面試。所有已提交申請的考生，必須於2/23日學測成績公佈後盡快上傳學測成績單，以便校方及時處理。

此外，學測成績公佈後，符合報考資格的考生若仍未提交網上入學申請者，可於2月25日及26前往博覽會現場，與招生老師預約2月25至27日期間網上面試。若參加了面試但未提交入學申請的同學，則需於3月6日下午五點前補交網上申請和上傳學測成績(https://www.admo.cityu.edu.hk/apply)，一般可在七到十個工作天內獲正式通知申請結果。