近年，直播平台已成素人舞台，尤其在人手一機的時代裡，透過手機小螢幕，就能隨時隨地無時差、無國界的秀自己，而從直播上接收資訊更是年輕世代的“生活日常”，甚至直播主與網紅也成為其嚮往的職業之一；看準直播、網紅風潮正夯，義守大學投入資源建置「新媒體學習創作中心」正式落成啟用，吸引全校師生踴躍報名體驗。

「新媒體學習創作中心」在校長陳振遠與其他一級主管的帶領下完成揭幕儀式，也宣告未來百萬網紅或直播主將會在義大校園裡誕生。陳振遠指出，自媒體經營已成主流，學生透過「新媒體學習創作中心」的場域，可培養潮流所需能力；尤其，現在直播已翻轉媒體模式，各產業都有機會與自媒體產生鏈結，義大校內10大學院共享資源跨域學習，所有學系學生都可利用「新媒體學習創作中心」將專業與自媒體相互運用，成為未來全方位人才。「語文學院」應用日語學系主任楊佩蓉參觀「新媒體學習創作中心」後，更立即與學生交流討論未來如何將應日系的課程與直播室結合，培育優秀且不怕上鏡頭的語文人才。

「新媒體學習創作中心」啟用，吸引全校師生報名體驗搶先開箱。(照片/義守大學提供)

「新媒體學習創作中心」圖書與資訊處規劃與建置，處長李崇道表示，此中心設有直播室、Podcast室、訪談室、自媒體錄製室、梳化間、Live現場空間以及創意激盪空間，以柔合光線與簡潔明亮的設計為元素，義守大學再次以高規格的時尚品味，打造一間將美學概念與專業素養融合其中的教學場域。「新媒體學習創作中心」的啟用，更是吸引許多師生預約報名體驗，其中，來自印尼、越南等國家的境外生，更興奮的直接拿起自己的手機錄起開箱文，化身網紅介紹設備與環境，並上傳到社群平台，年輕世代立即以自己所熟悉的操作方式分享生活，顯見自媒體經營已攻佔年輕人的心。

義守大學校內10大學院共享資源跨域學習，所有學系學生都可在「新媒體學習創作中心」，將專業與自媒體相互運用，成為未來全方位人才。(照片/義守大學提供)

義守大學看準直播、網紅風潮正夯，建置「新媒體學習創作中心」，以高規格時尚品味，將美學概念與專業素養融入此場域。(照片/義守大學提供)

來自泰國就讀「國際學院」國際傳媒與娛樂管理學系大二生唐素丹說，所學的專業與新媒體相關，「新媒體學習創作中心」整體規劃都在高標準之上，體驗直播操作相當有感，學校在瞭解年輕學子興趣方面，真的很用心。資訊管理學系大四生陳筱慈表示，學生可在「新媒體學習創作中心」使用直播設備，等於在校園裡就能學習自媒體經營，是個很棒且符合學生需求的場域。自媒體時代，義守大學抓住潮流，力推跨域人才再升級。