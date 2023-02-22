新北市21日辦理公私立高國中校長會議，副市長劉和然率126位校長，攜手頂尖大學「台灣聯合大學系統」(中央、政大、清大、陽明交大)，共同發布「2030新北在地就學白皮書」，聯袂宣示共創高品質、多元的學校教育，培育新北在地國際菁英。

市長侯友宜對此表示，新北市在地就學率從過去的5成，現逾7成、朝8成邁進。今發布2030新北在地就學白皮書，揭示「在地國際化、在地菁英化、在地適性化」三大願景，希望能突破現有的教育框架，串連國中、高中、大學，促進各教育階段協力；連結教學設施、師資、課程、教學，促使資源共享，讓孩子多元展能、適性揚才，實踐在地卓越。

副市長劉和然致詞，勉勵跨教育階段合作共好，以培育新北在地國際菁英。(照片/新北市教育局提供)

本次白皮書政策發布採用無紙化聲光科技呈現；其中在地國際化政策，含五項推動指標「校校有雙聯學制」、「校校有雙語教師」、「校校有雙語課程」、「校校有國際交換生」及「校校有姊妹校」，以豐富的國際化資源，與新北學子共享。

而在地菁英化政策，透過區域連攜型中高一貫制策略，整合共享跨教育階段學校資源，建立高、國中六年一貫學習園區；邀請企業協作在地辦學，提供客製化課程及業界實務師資；與頂尖大學合作開設新北專班，培育在地科學菁英，達成在地就學目標。

第三項政策是在地適性化，配合實驗教育契機，結合5G、AI、大數據等提出適性化智慧教學實驗，展現學生中心的適性化教學；推動卓越體育人才在地育成領航計畫，促使體育專才在地優質銜接；整合國際人才、產業合作，建立技職、藝術人才銜接一貫制。

台灣聯合大學系統總校長陳力俊院士表示，台灣聯合大學系統將與新北市教育局共同培育未來科學人才。(照片/新北市教育局提供)

台灣聯合大學系統總校長陳力俊院士表示，台灣聯合大學系統運用4校的個別優勢來整合教學、研究、行政資源及國際事務合作，與新北市教育局共同培育未來科學人才。新北學校校數眾多且形態各異，對大學來說是新的嘗試與挑戰，歡迎新北高中生來大學上課，提前體驗大學生的日常，可探索志向，有助於即早立定目標。

本次校長會議以「自主學習」為主題，邀請教育專家及知名廣播電台主持人，帶領現場126位校長，以精心設計的趨勢論壇、分組探索課程，藉由問答、經驗分享及觀點探究過程，探討自主學習議題在教學現場實踐現況。校長們更著力於「如何融入課程設計」，幫助學生提高學習成效，現場的校長表示收穫滿滿，將帶回學校實踐。

教育局長張明文局表示，在地就學政策的落實，有賴第一線校長運用經驗與智慧推動政策，以創造親師生雙贏局面；期望所有高、國中跨越教育階段、合作共好，「以學生為中心、為幸福而教」，實踐新北教育願景。