為照顧經濟弱勢學生升學機會，112學年度經教育部核准「願景計畫」，計有3所國立科技大學，共27個系科(組)、學程於「技職特才及實驗教育組」提供49個外加名額，招收低收入戶或中低收入戶身分之招生名額。另配合教育部推動之「資安學研人才培育計畫」，112學年度起符合資安人才外加名額招生校系科(組)、學程，在「技職特才及實驗教育組」於該校系科(組)、學程名稱之後加註「資安人才」辦理招生，計有20所招生學校，共39個系科(組)、學程提供104個名額。

「青年儲蓄帳戶組」提供106學年度起參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案之「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」且完成2年或3年計畫之青年申請參加。「技職特才及實驗教育組｣則提供符合招生校系所訂定之專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就之學生選擇參加。

本學年度符合資格報名考生計750人，其中青年儲蓄帳戶組145人、技職特才及實驗教育組605人(含願景計畫39人、資安人才5人)。

112學年度參加四技二專特殊選才入學聯合招生分發錄取結果，已於112年2月21日10:00於技專校院招生委員會聯合會網站公告，本學年度上網完成登記就讀志願者(參加分發人數)計583人，經分發錄取370人，其中青年儲蓄帳戶組125人、技職特才及實驗教育組245人(含願景計畫21人、資安人才2人)，總分發錄取率為63.5%。透過此一入學管道讓具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生能順暢的升學。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任特別提醒，分發錄取生必須於112年2月24日12:00前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。已辦理完成報到手續之錄取生一律不得再參加本學年度各項聯合招生作業。

四技二專特殊選才入學招生官網：https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/s42/

若對各項招生有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333。