東海大學政治系落實社會責任USR計畫，連結在地政府單位、外交部現任大使，參與大四學生的畢業專題，從地方角度出發，多元化學生學習管道與社會產生深度連結，為將來職涯規畫提前作好準備。

日前，東海大學政治系由郭應哲老師領隊，邀請現任外交部大使牟華瑋、宜蘭縣前農業處長游憲廷、金門創生專家蔡志舜以及深耕雲林創生的王志華等人，作為學生分組導師，指導學生研究在地產業主題，政治系學生除學術上的知識獲取外，還能獲得實務界觀點。東海大學副校長劉正表示，東海大學各系所目前除打造純學術課程外，也積極廣邀畢業校友回母校進行演講與指導，讓在校學生能夠學習到多元的實務經驗。

畢業專題分享會過程。(照片/東海大學提供)

為期18周的扎實畢業專題規劃，從外交政策、到政府政策經費預算編列、地方創生與社區營造等相關議題的學習，每位同學們都能夠依據自己的興趣，而有充分的學習過程。東海大學政治系副教授郭應哲說，近年來教育部積極鼓勵大專院校發揮大學社會責任，善盡大學與社會實務的結合，此次畢業專題除承蒙系上全體政治系老師們的支持外，更是借重東海大學過去多年來優質的校友基底，充分發揮其資源連結及深度的實務經驗，著實讓同學們獲益良多，提前了解實務之艱辛。

學生分享地方創生專題。(照片/東海大學提供)

東海大學政治系的大四同學周韻凌表示，此次為畢業專題，回到自己的家鄉花園新城，從觀察、參與，到提出相關的策略方案協助社區營造，在與社區成員的互動交談中，讓她跟組員們更了解到在地社區發展的困境與機會。這次課程，也讓自己更清楚了解未來更想從事什麼行業；許庭瑄同學也說，他們這組從彰化鹿港老街的實地觀察與探索，瞭解到青年在老街創生的艱辛歷程，在歸納許多現有在地組織發展狀況，提出許多的青年創業支持體系之可能。

東海大學政治系學術風範優質，培育許多優秀的社會人才。積極開設多元學習管道，結合傑出系友的資源，提供學生更好的學習方式，強化學以致用，讓學生能洞燭先機掌握社會脈動。打造「實務課程」讓學生走入在地社區發揮永續社會責任。