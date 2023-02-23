(文/實習記者黃奕銘)112學科能力測驗於今(23)日早上九點開放考生線上查詢成績。原報名人數為118,560人，但因扣除特殊選才8位及申請退費1位後，報名人數則更改為118,551人計算，與去年人數相比增加2106人。而今年學測六學科頂標:國文、英文、自然科目皆為13級分，數學B及社會科目為12級分，而數學A科目則為11級分。

大學入學考試中心周兆民主任說明112學測各統計資料。(攝影/黃奕銘)

大考中心周兆民主任指出，英文考科相較於去年相比，只有前標從12級下降為11級分，其餘都維持不變。自然考科的部分，因為去年有學生反映考題過於簡單，故今年對於題目上有做調整，在級分的表現上與去年皆下降一級。今年的數學B考科題目對於考數B的同學較為友善，考題內出現單點透視法的題型也是專屬於數B的教材。此外，社會考科與去年相比，繪圖題也從一題提升成三題，目的是為了配合108課綱，提升學生活學活用、融會貫通，以及適當表達的能力，但在表現上不如預期。

根據大考中心統計各科15級分人數，數Ａ滿級分人數今年1312人，百分比則為1.54%；國文科滿級分人數則為2948人，百分比2.55%；英文科則為3426人，百分比2.96% ； 數學Ｂ1736人，百分比1.78%；社會科1713人，百分比1.85%；自然科1544人，百分比2.14%。

去年學測時許多人高分低就與分科測驗時低分高就情形發生，突顯此次學測成績與申請入學的志願選擇重要性。2月23日拿到學測成績之後，同學與家長務必抽空於2/25日-2/26日就近參加於台北、台中及高雄三地同步舉行的「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」，不論前中後段校系採計科目、條件與倍率標準皆有變動，同學們在無依據的情況下，如何趁改變掌握機會？展覽期間多位輔導名師將在各展區及線上展區針對新制給予同學們客觀智慧兼具的建議，聽專家怎麼說。

2023大學暨技職校院多元入學博覽會，於2/25-2/26在北中南三區舉行。(照片/大學博覽會提供)

2023大學暨技職校院多元入學博覽會2月25~26日上午10點到下午5點台北、台中、高雄三區同步舉行。北區：台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )，中區：臺中國際展覽館（台中市烏日區中山路三段1號），南區：高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)三地同步開幕、同步舉行，線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE及中時新聞網CAMPUS大學博覽欄目進入。