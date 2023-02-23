(文/實習記者郭俊偉)112學測考試成績23日上午9點開放查詢，報考人數為118551人，比起去年116445人高出了2106人。數學A頂標為11級分，與111年相比高出1級分，而數學B頂標為12級分，相較111年降1級分。大學入學考試中心主任周兆民表示，為加強數學A與數學B的差異性，今年數學B的題目多以專屬數學B的考題為主，對修讀數學B的考生較為友善。

數學A的選考人數為87111人，相較去年81600人多了5511人，而數學B考科選考人數同樣呈上升趨勢，今年考生有101052人，與去年93856人高出了7196人。此外，根據大考中心統計，在選考科目數比例上，以6科全考佔比最高。

今年數學A頂標為11級分、前標為9級分、均標為7級分、後標為5級分、底標為4級分，與去年相比，五標均上升1級分。數學B頂標為12級分、前標為10級分、均標為7級分、後標為4級分、底標為3級分，相較去年，則頂標、前標、均標皆降1級分。周兆民表示，本次數學B的題目多以專屬數學B考科為主，對修讀數學B考生較為友善，而整體來說偏難，大考中心一直期望做出數學A、數學B考科鑑別度，今後也會持續努力，將數學A、數學B的難度維持。

大學入學考試中心主任周兆民表示，本次數學B的題目多以專屬數學B考科為主。(照片/郭俊偉攝)

大學博覽會將於25日至26日在臺大體育館、臺中國際展覽館與高雄新光三越左營店等三處同步舉辦實體展。(照片/大學博覽會提供)

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