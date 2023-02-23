112學測考試成績23日上午9點開放查詢，得勝者文教考試策略中心老師藍天予預估今年的熱門科系，以臺灣大學為例，今年臺大醫學系至少4科累計59級分才有機會，臺大法律系財法組為4科58級分，而臺大電機系則為3科43級分，他也建議考生，若想先判斷今年的綠取分數，可以將去年數A的級分加1，數B、社會、自然各減1，做為簡易評斷標準。

藍天予指出，今年學測自然科與社會科 15級分人數創新低，這也影響了許多熱門前段班科系的分數，以臺大為例，他預估今年醫學系至少4科累計59級分才有機會，法律系財法組為4科58級分，而電機系則為3科43級分，而最低也要4科55級分才有機會進臺大，其他學校如政大為4科54級分、清大與交大則皆為3科38級分。

藍天予補充，若考生想先判斷今年各科系的綠取分數，可以將去年數A的級分加1，數B、社會、自然減1，做為簡易評斷標準，但他也提醒，查閱相關分數不能只看一年的數字，這會造成鐘擺效應，建議至少查看五年的趨勢，找出每個科系獨有的分布特性。最後他也呼籲各位考生，選擇校系時可以參考111年分科通過門檻，相互比對下可能會有意外的收穫。