全國高中生申請大學彩蛋嘉年華即將在「東海大學」開跑，東海聯合四大院所17系，將以「高中生申請大學系所」為目的提供師長諮詢，除了協助高中生解惑外，活動更以探索系所彩蛋為主軸，邀請全國高中生以輕鬆、活潑的角度了解科系的現況與展望。

東海大學將在3月12日上午10點社會科學院周圍盛辦「全國高中生諮詢彩蛋嘉年華」，由文學院、社會科學院、法學院以及管理學院共同合辦。活動除有花漾餐車文創市集，更有惠文高中、清水高中等學生社團參與表演，高中生也能聽學術大師講堂、喝東海牛乳、逛美麗校園及近日新開幕的東海馬場，體驗大學生一日生活。東海大學表示，學測於23日放榜，正值高中學子開始尋覓未來大學科系之際，因此特別提供高中生科系選擇的專業諮詢。

東海大學1955年由美國聯董會在台成立，美國時任副總統尼克森更來台參與重大開基典禮，至今建校68年更培養出14位中研院士居私校之冠，作育英才的精神延續至今。東海今年以「彩蛋尋寶」的實境活動，設計每個科系獨特的彩蛋，待全國高中生來發掘隱藏指令、解鎖特殊暗號。這場「全國高中生彩蛋嘉年華－人文／社科／管理／法律四院聯合科系諮詢」堪比出奇蛋，一次滿足學生家長多個願望。

這場「全國高中生彩蛋嘉年華」堪比出奇蛋，一次滿足學生家長多個願望。(照片/東海大學提供)

東海大學表示，目前開放前500位報名的高中生每人100元兌換券，兌換卷可於當天會場上兌換餐飲及各系特色禮物。若是高三學生參與加碼贈送1支東海大學牛奶冰棒。完成5個以上科系諮詢，再加碼贈送50元兌換券。歡迎全國高中生呼朋引伴、全家總動員一同前來。東海大學強調，本次主辦動員四大學院17學系是歷年之最、學習資源充沛，且在相關業界具有龐大校友群的支持，相信能讓參與高中學生獲得滿滿的「彩蛋」驚喜。