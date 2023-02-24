學測成績出爐，大學招生戰正式開打，2023大學暨技職校院多元入學博覽會將於本月25、26日在台北、台中、高雄等三地登場。全國各大專校院紛紛推出亮點優勢攬才，而義守大學祭出獎勵總額最高達500萬的「義守大學大學部優秀新生入學獎勵」，其中，針對優秀入學新生提供住宿獎學金，同時所有新生都享有四年住宿保證；另外，結合集團醫療資源，提供全校學生就診免掛號費與全方位健康照護。

義守大學國際化資源豐沛，吸引許多全球頂尖學生前來就讀，校園有來自40多國、將近1500位的境外生，學習環境如同小型聯合國(照片來源：義守大學提供)。

今年大博會，義守大學將在北中南會場與來自全國的家長及準新鮮人，一起面對面交流，針對義守大學的創新教學內容、高規格學習場域、優質就學環境、多元產學合作、未來就業管道以及所屬集團資源與優勢作詳細介紹。高雄會場，義守大學將準備VR設備，邀請家長與學生一同體驗元宇宙科技，也藉此分享義守大學在教學上的創新，以及精準對接潮流所規劃的課程。今年，義守大學「大學部優秀新生入學獎勵」再升級，優惠就學項目包含獎學金、住宿費補助、生活津貼、企業實習、集團優先錄用、海外學習基金等內容，還另外增加住宿獎學金補助。

義守大學不僅設有醫學、科學、工程、科技、商管、人文、社會等全方位領域學術單位，更是國內少數擁有醫學院的綜合型私立大學(照片來源：義守大學提供)。

另外，許多家長特別重視子女的大學生活，因此義守大學加上所屬集團的三家醫院，提供學生最便利的醫療服務及身心照護，更享有就診免掛號費的服務；學校結合義大醫療資源、專業心輔、導師、校安團隊，以全方位陪伴及支持系統讓學生安心就學、成長，完整建立「安心居住、全面照護」，守候每位學生的心。同時，學校鄰近大型購物中心，便利的生活圈，更讓所有學生安居樂學、家長放心。

義守大學新建置的「新媒體學習創作中心」，將成為未來百萬網紅與直播主的誕生基地(照片來源：義守大學提供)。

義守大學設有醫學、科學、工程、科技、商管、人文、社會等全方位領域學術單位，更是國內少數擁有醫學院的綜合型私立大學，「醫學院」學士後中醫學系中醫師國考通過率百分百、物理治療學系國考率高達八成。集團事業體與學校共同開設培育人才的「鋼鐵學程」，提供最高學雜費全免補助和就業保證。校園有來自40多國、近1500位境外生，如同是個“小型聯合國”；近期，全新落成啟用的「新媒體學習創作中心」，將培育未來百萬網紅與直播主誕生，加上元宇宙科技藝術中心、廚藝影棚圖書中心、智慧科技創新中心、智慧機械實習工廠、智慧醫療教學中心等，高規格場域FUN大學習。