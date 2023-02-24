2023大學暨技職校院多元入學博覽會實體展2月25~26日上午10點到下午5點台北、台中、高雄三區同步舉行。北區：台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )，中區：臺中國際展覽館（台中市烏日區中山路三段1號），南區：高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)三地同步開幕、同步舉行，線上展2/24-6/30持續服務，線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE及中時新聞網CAMPUS大學博覽欄目進入。

大學文憑不再是就業及工作薪資唯一保證，因此學子選擇自己有興趣與未來有發展願景與ESG趨勢的系所對人生發展更顯重要。旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會長期關注台灣高等教育發展，主辦「大學暨技職校院多元入學博覽會」已邁向第28年，希望透過這個公開平台帶給臺灣學生及家長，以最經濟、最方便的管道認識各大學特色與就學管道，學子家長可多加利用。