大學拚招生，AI成焦點！東海大學為了吸引高中生關注，並協助選填志願，將在25日於台灣大學體育館內舉辦的大學博覽會上，推出具有創意與特色的AI數位藝術「AI希望之森」音樂舞蹈表演，可望成為2023大學博覽會最閃耀的焦點。

日前獲得2023年企業最愛中南部私校排名第一東海大學，明（25）日將在台大綜合體育館2023大學博覽會上，由國際、創意藝術、社會科學、理學、管理學院等教授組成的團隊提供專業入學諮詢，此外，東海更首度以數位AI為主題，打造「AI希望之森」AI數位音樂演出，臺下搭配東海親善大使針對高中生進行系所講解。東海表示，「AI希望之森」集結了東海人共同的夢想和期許，讓即將進入大學階段的新鮮人，都能透過虛擬藝術來到東海這座森林。

東海大學重視全人教育，學生社團蓬勃發展。（圖/東海大學提供）

東海今年大陣仗拚招生，共派出東海親善大使穿著紅白英倫凱特風格的新制服，在大博會現場進行講解與服務，東海親善兼具西方與東方之美，在會場上顯得耀眼奪目。邁向「未來大學」的東海大學近年來辦學備受肯定，「2023企業最愛大學問卷調查」躍居全國第三名，中南部私校第一；國內唯一連續3年獲永續典範大學獎、永續報告書獎及永續單項績效獎肯定的大學，連續17年獲教育部教學卓越獎勵；指考分發考生最愛，榮登全國前十大熱門校系。

東海學生於升學方面表現更為優異，去年美國常春藤名校錄取率創史上新低，東海大學建築系逆境脫穎，畢業生錄取哈佛、麻省理工、哥倫比亞大學及康乃爾大學等常春藤名校入學資格。為吸引優秀學子入學，東海大學將提供全學年獎助學金總額高達1億3600萬元，包括校內各類獎助學金逾5500萬、政府獎助學金逾3600萬、工讀助學金逾4400萬、緊急紓困金逾70萬。

東海學生於升學方面表現優異，錄取哈佛、麻省理工、哥倫比亞大學等常春藤名校入學資格。（圖/東海大學提供）

東海指出，今年設有「優秀新生入學獎勵辦法」，提供入學成績優異者，不限名額可獲得入學獎學金，人文理工不少科系也提供新生入學獎學金。最受矚目的就是智慧製造班和韌性設計班的全額獎學金補助，除一年高達12萬獎學金，還可申請其他項目，並能優先獲得實習就業機會。