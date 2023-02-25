2023年大學暨技職校院多元入學博覽會北中高三地同步舉行，高雄場2/25日在新光三越左營店開幕，現場迎來許多貴賓，分別為主辦方旺旺中時媒體集團中國時報總編輯王銘義、高雄市教育局副局長吳文靜、陸軍軍官學校校長候嘉倫少將、義守大學陳振遠校長、南華大學林辰璋副校長、亞洲大學護理學院吳樺姍院長、中信金融管理學院邱秀婕處長、空軍軍官學校校長胡中緯少將、空軍航空技術學院副校長單國卿上校、高雄中學顏銘賢學務主任，各校皆在現場向即將升學的學子建議，選校該具備未來觀，觀察未來趨勢、國際化等面向，而非傳統的死板選校方式。

旺旺中時媒體集團中國時報總編輯王銘義致詞。(攝/景義婷)

旺旺中時媒體集團中國時報總編輯王銘義表示，從新課綱開始後，有許多學生在放榜後，不知道該如何選填學校，旺旺中時媒體集團連續28年舉辦大學博覽會的平台就是讓學生能夠挑選到更好的專業、更好的性向和更好的學校。

高雄市教育局副局長吳文靜致詞。(攝/景義婷)

高雄市教育局副局長吳文靜提到，前2天學測成績都已公布，考生與家長最常討論的問題就是入學方式和系所選擇；除了制度的變革外，目前各大學的系所資訊也相當關鍵，所以旺旺中時媒體集團每年舉辦的大學入學博覽會都對學生相當重要。

高雄中學儀隊與貴賓合照。(攝/景義婷)

今年開幕表演特別請到高雄中學儀隊進行開場表演，儀隊表演一改過去威嚴風格，用活潑的聖誕節音樂表演後，再接著播放氣勢磅礡的音樂，讓表演增添反差感；而這些創意念頭也來自儀隊的學生，是特地為這次大學博覽安排的，希望能帶給即將升大學的學長們夢想與願景。

高雄民生醫院的肝膽腸胃科楊光祖醫師帶來【學測後應注意事項 高分低就 低分高就】講座。(攝/景義婷)

針對學子最傷腦筋的選填志願，今日高雄場邀請了高雄民生醫院的肝膽腸胃科楊光祖醫師帶來【學測後應注意事項 高分低就 低分高就】的講座，楊醫師畢業於台大醫科，現身說法吸引眾多學生參與，台下觀眾席全坐滿，明日2/26楊醫生將到台北場（台灣大學綜合體育館）進行專題講座，歡迎北部學子到現場聆聽。

國軍寶寶帶來熱舞表演炒熱氣氛。(攝/景義婷)

今年除了北中南三地進行實體的展覽外，線上展也會持續到6月30日，高三生在填選志願前都能有參考資訊。