(實習記者/黃奕銘)「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」25日於北中南三地區盛大舉行，台北場位於台灣大學綜合體育館舉行，主辦單位中國時報董事長王丰表示旺旺中時媒體集團長期關心青年學子與教育，大學讓台灣或者所有國家地區的公民社會能夠及早地步入常軌，是一個非常重要的貢獻，除了對於自己的職業和生活的訓練外，也培養了自我的觀念，同時讓我們的社會更趨成熟穩定，因為公民社會最重要就是培養一個健全的公民，祝所有奔向成功道路上的學子都能擁有自己的一片天空。

文化大學校長王子奇致詞。（攝影/黃奕銘）

開幕儀式嘉賓冠蓋雲集，計有10所大學及3所軍事校園校長、院長親臨博覽會。文化大學王子奇校長致詞表示，從上任到現在希望將學校打造滿足社會趨勢的綜合型大學，故這段時間集合所有的師生、家長校友及所有的企業，打造一個學生從高中一路到就業一條龍的服務。希望讓老師教得更開心企業能夠掌握到更多更好的人才。國防醫學院院長查岱龍少將表示，大學和軍事院校都在培育社會人才，提供國際化課程，軍事校院也承擔保家衛國的責任，希望把學校教育的使命發揮至極致，提供學生可以達成自己的理想，找到自己夢想的學校。

國防醫學院院長查岱龍少將致詞。（攝影/黃奕銘）

東海大學現代舞蹈社帶來精彩的表演。（攝影/黃奕銘）

大學博覽會現場除了有學校系所老師親自解說以外，各大學也同時帶來許多洋溢青春氣息的精彩表演，陸軍的戰鼓隊、東海大學具創意與特色的AI數位藝術「AI希望之森」音樂舞蹈表演等皆吸引熱烈迴響。此外，本次展覽開幕禮儀服務由剛換新裝的東海大學親善大使擔任，紅洋裝白外套的英式風格，成為會場最美麗的服務天使。

2023大博會台北場開幕禮儀服務由剛換新裝的東海大學親善大使擔任，紅洋裝白外套的英式風格，成為會場最美麗的服務天使。（攝影/王雅芬）

世新大學由陳清河校長領軍，請出知名主播校友現身會場感性分享。（攝影/王雅芬）

此外為了服務不能來會場的學子，今日台北展區，中天新聞網、中時新聞網全程同步直播不間斷。世新大學請出知名主播校友現身會場分享、笑聲不斷的各校吉祥物娃娃尬舞，文大、靜宜、亞洲、佛光等多所學校接力帶來精彩的舞蹈表演將台北展區活動掀起一波高潮。

設有金榜題名許願區供學生們寫上小卡，許願自己夢想中的學校及校系。（攝影/王雅芬）

新型學測選填志願最佳策略胡天爵老師。（攝影/王雅芬）

面對108課綱，在選填志願上遇到困難的學生們，胡天爵老師針「新型學測選填志願 」提醒學生在判斷今年各科系的綠取分數時，可以將去年數A的級分加1，數B、社會、自然減1，做為簡易評斷標準，但他也提醒，查閱相關分數不能只看一年的數字，這會造成鐘擺效應，建議至少查看五年的趨勢，找出每個科系獨有的分布特性。讓專業講師提供考生不一樣的校系選擇，為未來生涯發展搶得先機。

今年除了開設實體展覽外，也增設互動式線上展覽(展期為2/24-6/30日)。 明日（2/26）實體展還有一天，安排升學輔導專家劉駿豪、張財銘、楊光祖醫生進行專題講座，敬請學子們把握時間就近參觀聆聽。此外，這次特別與得勝者文教合作，只要考生家長在台北、台中及高雄三地幫大學博覽會臉書按讚分享即可免費送「就是會考英文」雜誌。