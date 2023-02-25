2023大學暨技職院校多元入學博覽會，2月25日、26日週六週日在台北、台中、高雄三地同步舉行，免費參觀。台中場於烏日區台中國際展覽館登場，博覽會從上午開始就湧入許多學生及家長。

空軍航空技術學院學生熱舞表演。（劉于瑄攝）

開幕式在空軍航空技術學院學生熱舞表演拉開序幕，蒞臨貴賓有：主辦單位中國時報副總編輯蔡水星、台中市教育局局長蔣偉民、海軍軍官學校校長劉寶文少將、陸軍專科學校校長周國健少將、國防大學中正理工學院院長崔怡楓少將、亞洲大學陳大正副校長、靜宜大學教務長鄭志文、大葉大學教務長陳郁文、義守大學副教務長張立青，共同啟動願景球，祝福大博會圓滿成功、學子夢想啟程。

主辦單位中國時報副總編輯蔡水星指出本次升學將面臨的挑戰。（劉于瑄攝）

主辦單位中國時報副總編輯蔡水星表示，旺旺中時媒體集團長期關心教育，因本次不論考試期程、題型、難度、採計方式等皆是全新的，家長與學生們在挑選科系與學校都是新的挑戰，「選系不選校」成為學生未來學習的關鍵，大學博覽會提供校系相關資訊，協助學生掌握完整的升學秘訣。

2023大學博覽會台中場第一天邀請到升學輔導專家張財銘博士，解析選填志願的趨勢。（劉于瑄攝）

台中場開幕式除了空軍航空技術學院的表演之外，亞洲大學的熱舞表演也為另一高潮，以青春洋溢的舞蹈帶動氣氛之後並講解亞洲大學的特色。此外，主辦單位為了因應112新型學測篩選機制變因所規畫的名師講座，台中場第一天下午邀請到升學輔導專家張財銘博士以及雲端輔導室黃仕親老師進行專題解說與分析，讓家長與學子能對新制學測升學有更清楚的了解。

本次大學博覽會邀請到雲端輔導室，知名輔導專家黃仕親老師。（劉于瑄攝）

2023大學暨技職校院多元入學博覽會2月25~26日上午10點到下午5點台北、台中、高雄三區同步舉行。明日還有一天，學子可趁假期就近前往北區：台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )，中區：臺中國際展覽館（台中市烏日區中山路三段1號），南區：高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)三地參觀諮詢。線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE及中時新聞網CAMPUS大學博覽欄目進入。