(實習記者/郭俊偉)今(26)日為2023年大學暨技職校院多元入學博覽會第二日，位於台灣大學綜合體育館的台北場上午開始人潮絡繹不絕，學子把握最後一日的展期至現場，面對面了解各大專院校系所特色，以抉擇心目中最理想的志願。

舞台活動整日由中天與中時新聞網YT臉書同步直播，上午率先登場的是亞洲大學充滿活力勁歌熱舞，展現亞大學子熱情活潑的一面。作為在少子化環境中逆勢成長的學校，亞洲大學不僅榮登2023企業最愛私立大學排行前10名，更於2022國際設計競賽高教體系中奪得第一名，這是亞大連續九年奪冠。亞洲大學校長蔡進發表示，未來也將會繼續戮力辦學，讓亞大持續在國際舞台發光發熱。

得勝者文教張財銘博士講解選系方向。（攝影/王雅芬）

除了精彩的大學生社團表演外，執委會今日邀請了三位升學輔導專家，來為同學講解今年選系方向。第一位到現場的是張財銘博士，他表示本次非應屆考生比以往多，代表應屆考生的競爭對手實力將更加強大，同學們在選擇科系需更加小心。此外，今年有學校的科系破天荒不採計國文或英文，例如馬偕醫學院醫學系不採計國文，而中國醫藥大學醫學系則是不採計英文，張財銘補充，這個做法是因為校方想招收更有特色的學生，對這些學校有興趣的同學需要好好注意這些變化。同時，選系除了要注意篩選倍率外，考生關於「超額篩選」也要留心，有些科系不採計的科目可能會出現在超額篩選，選系時應特別小心這方面的問題，以免最後慘遭滑鐵盧。

高雄民生醫院肝膽腸胃科楊光祖醫師表示，同時準備面試與分科測驗相當重要。（攝影/郭俊偉）

第二位到場的是高雄民生醫院肝膽腸胃科楊光祖醫師，畢業於台大醫學系的楊醫師表示，許多同學在準備面試與分科測驗都是二擇一，但其實這是不對的行為，他提醒考生，這兩項都一樣重要，只準備分科測驗很容易錯失學測面試錄取的機會，而只想面試不想考試的學生則是少學高三課程，這些課堂內容在大學都是可以順利接軌的。楊光祖醫師也提醒考生在準備考試的這段期間會有胃食道逆流或是腸躁症的問題，他建議可以將睡覺時的枕頭墊高，暫時先不要吃宵夜，並少攝取高油高糖的食物，幫助找回健康的身體。

得勝者文教創辦人劉駿豪老師建議，今年度的志願選填應少選保底科系。（攝影/王雅芬）

第三位講師是得勝者文教創辦人劉駿豪老師，他建議考生保底只填1所就好，不要浪費選填理想志願的機會，他認為學生選擇保底的學校都是「不想填、不想要」的，借鑑去年各大專院校缺額的情形，發現許多科系的分數都受到影響，例如臺大土木系111學年度最低僅42級分就可以錄取，劉駿豪老師預估，缺額情形應該會持續到117學年，因此這段時間一定會有不同的科系分數會驟降，並於下次招生時回升，所以他也提醒各位考生，可以藉由觀察近5年的最低錄取學分，再衡量當年的試題難度，有很大的可能性推論出今年錄取分數會降低的學校。

香港科技大學。（攝影/王雅芬）

香港理工大學。（攝影/王雅芬）

疫情趨緩，今年的大學博覽會有許多海外學校來台參展，其中香港城市大學主打全英語教學環境，推崇國際化的教學理念，每年提供遠赴海外交流及實習機會，提升學子的國際視野。香港教育大學為香港最具有領導地位的師範類高等學府，至今已培育一代又一代優秀的教育工作者，成為推動社會發展的重要一份子。

2023年大學暨技職校院多元入學博覽會26日圓滿落幕，無法至現場參觀的學子們也不用擔心，大學博覽會互動式線上展覽展開放至6月30日止，還有最後機會可以了解參展各大專院校，詳請請至大學博覽會官網查詢(https://www.testnews.com.tw/shibao/)。