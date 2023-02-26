學測成績2月23日公佈，全台各大專院校開始積招生盼能吸引優秀學生。位於新竹市的玄奘大學，分別於不同入學管道提供優渥的獎助學金，秉持該校扶弱拔尖圓夢的辦學理念。

112學年度玄奘共有4個學院11個學系開放招生，社會科學院應心系、社工系、法律系及宗教系多年以來培育了百名以上心理師、社工師、律師、生命禮儀師、領隊導遊等優秀人才；傳播學院大傳系及影劇系結合媒體產業實習，打造畢業即就業的專業能力；藝術設計學院藝創系、視傳系及時尚系鏈結產業名師，厚植學生設計美學實戰力，學生創新創業；國際餐旅暨管理學院整合跨系軟實力，餐旅系及應日系實行境外實習拓展國際學習移動力，成果豐碩。

為吸納成績優秀的同學進入玄大就讀，該校於繁星推薦入學管道，祭出大學四年全額學雜費獎助學金最高43萬，並提供第一學年住宿獎學金。學測選考四科均達前標且以第一志願入學者，申請入學管道最高可領28萬獎助學金。

對於經濟弱勢的同學，玄大爭取教育部補助350萬，再結合玄奘文教基金會捐助300萬元，總計挹注650萬元，協助同學以學習替代打工，安心就學。

玄大近年持續投入教學資源，提供學生有優質的學習環境，斥資四億打造雲來會館，提供餐旅系學生學習及實習機會。視傳系及大傳系的專題導向式學習教室虛擬攝影棚，實踐了「做中學/學中做」理念的創客生態育成基地。斥資百萬打造「多功能和風情境教室」，讓應日系學生有更多機會接觸日本文化、沉浸學習日語的環境。應用心理學系則建置多元團體活動專業教室，打造整合性的心理治療人員的超級培訓基地。時尚系整體造型專業教室可進行妝髮造型、特效化妝等課程。影劇系則正在進行實驗劇場整建，將有新的面貌呈現。

因地理位置臨近新竹號稱「台灣矽谷」的科學園區，玄大爲拓展學生職涯領域，打造學生第二專長，攜手久元電子與宏齊科技開設半導體產業學分學程，讓非本科學生跨域學習半導體課程，並至企業實習後，有機會進竹科半導體產業工作。

玄大簡紹琦校長表示，跨域學習是目前的趨勢，希望開設半導體學分學程，有助於提升玄大學子的就業能力。在少子化衝擊下，除了強化學校的辦學特色，提升各院系的軟硬體設備和實力外，更重要是紮實學生的專業能力。教育應該用盡一切可能的方式，將孩子的學習動機激發出來，不是灌溉，而是一把火炬，傳遞並點燃熱情，讓每一位學生圓夢！