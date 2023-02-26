2023年大學暨技職校院多元入學博覽會高雄場25、26日於新光三越左營店舉行，各校各出奇招吸引學子與家長。其中學校不約而同以推廣交換生與移地教學為主要訴求，疫情之後建議學子可把握機會到國外移地學習。

世新大學賴正能副校長。（攝/景義婷）

新蔓國際謝敏華董事長講座。（攝/景義婷）

展覽第二天，世新大學副校長從台北南下高雄會場，親自介紹學校最為知名的傳播相關科系，盼能吸引有興趣的學生加入世新大家庭。 主辦單位邀請多位講師蒞臨現場，親授選填志願重要觀念與注意事項。新蔓國際謝敏華董事長分享「如何結合ESG綠領 就業趨勢來選擇科系 」、47雲端輔導室黃仕親老師與張財銘博士帶來「新型學測選填志願最佳策略」，現場吸引許多學子民眾前來聽講，互動熱絡。

國軍寶寶帶來一連串的組曲熱舞。（攝/景義婷）

高雄場大學博覽會第二天現場，國軍人才招募中心出動近百名各軍事院校優秀學子擔任招募員，為國軍招募人才。此外，還帶來五隻身穿軍服的充氣娃娃在現場熱舞，讓現場氣氛瞬間嗨到最高點，在展覽最後一天的最後一個小時，更以即興表演，政戰熱唱，邀全場舉起手機手電筒一同參與，大學博覽會高雄場在歌聲中完美落幕。

國軍政戰招募現場嗨唱，民眾舉手手機手電筒一同參與活動。（攝/景義婷）

2023大學暨技職校院多元入學博覽會在北中南三地同步舉行，許多海外學校也來參展，三區加線上共有63多所學校參與。參加實體展的學校每一所都使出渾身解術，為逛展的學生及家長解說，二天的展覽參觀人潮絡繹不絕，互動式線上展覽展開放至6月30日止，欲了解詳請請至大學博覽會官網查詢(https://www.testnews.com.tw/shibao/)。