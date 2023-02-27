2023大學暨技職院校多元入學博覽會，2月25日、26日接連二天在台北、台中、高雄三地同步舉行，免費參觀，台中場位於烏日區台中國際展覽館展出。
展覽最後一天人潮不斷，現場除了吸睛的國軍充氣娃娃之外，下午的升學講座時間，主辦單位邀請得勝者文教－繆秉哲老師，針對新型學測選填志願做分析說明，台下座無虛席，希望能吸取最合適的升學資訊，抉擇科系與未來。
台中場舞臺區表演，身穿的ㄧ身橘色系制服的空軍官校輕音樂社樂隊一出場演出就是亮點，一連演奏多首曲目將現場氣氛帶至最高點。校方希望學子們透過本次大學博覽會了解空軍官校之外，也期望每個學子能夠找到最適合自己夢想的科系。
大學暨技職校院多元入學博覽會26日實體展結束，互動式線上展覽展持續至6月30日止，詳請請至大學博覽會官網查詢(https://www.testnews.com.tw/shibao/)。
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