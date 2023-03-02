亞洲餐旅在111年學度台南市籃球聯賽奪冠後，取得資格參加111學年度高中籃球乙級(南區)複賽，連日來打敗員林高中、嘉義高中、臺中二中、高雄高工後獲得乙級(南區)聯賽冠亞軍門票，與去年全國乙級第二名的高師附中展開激戰，亞洲餐旅終場以53:57，4分之差惜拜，以亞軍坐收，但也獲得征戰全國八強賽的門票。

參加聯賽之前，亞洲餐旅分別參加台南市議長盃、慈明盃、中等學校籃球錦標賽及台南市籃球聯賽，共拿下四冠，儼然為台南男子高中組籃球的霸主地位，近年來亞洲餐旅為了支持學生圓籃球的夢想，提供優質籃球隊獎學金、學雜費優惠、也提供學校宿舍讓球隊學生免費住宿。

亞洲餐旅選手場上比賽照片。(照片/亞洲餐旅提供)

教練余建基則表示，堅持每日六點晨訓，果然辛苦沒有白費，這次比賽能有好的成績，與黃建中助理教練感到非常欣慰，支持自己繼續在基層籃球扎根的原因就是看著球員成長，看著球員為了夢想努力的堅持，教練更表示要在亞洲餐旅打球，除了練球很重要，學校也規劃一系列的乙丙級證照制度，讓學生學習分配時間，快樂打球也快樂的學習一技之長。

校長林士哲表示，自己非常支持籃球隊，但也感概的說，努力在很有限的資源裡面協助學子圓夢，私立學校面對少子化有很大的壓力，財務的壓力更是，但想著籃球是學生很重要的運動，也有很多學生夢想著站上全國的舞台，頂著壓力，也要繼續往前進，也期待亞洲餐旅拿下全國第一。