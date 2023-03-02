新北市2023運動樂活系列活動，3/2日於板橋第一運動場開跑。今年首創AI/AR體感健康操，運用科技教育工具，結合AI/AR模式互動反饋及虛實整合的功能，以簡單有趣體感課程，帶動智慧運動城市風氣。副市長劉和然親自帶動全場親師生一起體驗健康操AR虛擬教練的專屬課程，共同見證運動科技新視界。

市長侯友宜表示，2023運動樂活月以全市各公私立國中小校園為智能健身樂活的基地，結合「AR動滋動x Uniigym」體感運動平臺，首發推出「AI體感健康操」及「AR教練大隊接力」線上備賽區，開啟新北校園體育科技化扉頁，期許在疫後全球健康意識提升下，提供學童更豐富多元的運動互動體驗，達成每週在校運動150分鐘SH150目標。

新北市運動樂活月規劃「跑出自信、玩出快樂、揮出活力、動出健康」的各項校園健康運動樂活系列活動(大隊接力、躲避球、樂樂棒球及健康操等多項運動)。(照片/新北市教育局提供)

副市長劉和然另指出，新北市運動樂活月規劃「跑出自信、玩出快樂、揮出活力、動出健康」的各項校園健康運動樂活系列活動(大隊接力、躲避球、樂樂棒球及健康操等多項運動)。而為更促進運動普及化教育目標及結合科技化教育趨勢，推動體育數位化轉型，首創「AI體感健康操」，藉由AI體感課程大幅提升老師帶操效率，即時精準提供即時動作比對，讓互動體驗更有趣有效。

副市長劉和然親自帶動全場親師生一起體驗健康操AR虛擬教練的專屬課程，共同見證運動科技新視界。(照片/新北市教育局提供)

而沉浸式的「AR教練大隊接力」線上備賽專區，只要打開平板，11位專屬隨身教練與17套跑者課程隨選隨練不用預約，不受場域與教學人力限制，就能隨時隨地運動，明顯提升運動成效，讓運動變得更簡單更有趣，學生個個磨拳擦掌，已迫不及待上場爭取好成績。

參與設計體驗課程昌平國小夏淑琴老師表示，AI體感健康操把運動變得更好玩，不受天氣和場地限制，還可以親子一起體驗其樂融融，促進家庭和諧，未來還能跨校舉辦線上運動競賽，促進校際交流及團隊合作。

熱愛跑步的新興國小周宥萱同學則興奮地說，大隊接力是我們班最熟悉的日常運動，從五年級開始就經常利用時間跑步訓練體力，而線上備賽專區課程很有趣，更可以學習到AI/AR教練專業跑步技能，在家也能擁有一定的運動強度和效果，期待班上可以在市賽再創佳績。

教育局長張明文表示，今年度運動樂活系列活動，以運動科技融入校園體育，推廣運動樂活，期待師長營造校園運動氛圍，讓運動成為學生的時尚新風潮，讓運動的有趣、快樂、平易近人成為學生的日常，以身心健康的體感動能增進學生未來競爭力，共同打造新北成為充滿運動健康動能的樂活城市。