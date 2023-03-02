新北巿國中技藝競賽於3/1日起一周於新北高工等15校陸續登場，13職群34項主題競賽，由80所國中1,595位學生頂尖對決，競爭最強國中生寶座。

教育局長張明文到場為國中技藝競賽選手加油打氣，體驗術科題目「機車空氣濾清器更換」。同時表示，新北市技職教育與產業接軌，產學合作共育企業未來人才，在此感謝台灣山葉機車工業股份有限公司近年共捐贈15台機車，充實新北高工技藝課程及競賽設備，今年起更將加碼捐贈機車10台、市值超過新臺幣100萬。

新北巿國中技藝競賽「餐飲服務技術」競賽實況。(照片/新北教育局提供)

另外，為了讓國中技藝競賽銜接全國青少年技能競賽主題，因此將以往農業群「觀賞植物栽培」主題，調整「觀賞植物栽培－植物繁殖」及「觀賞植物栽培－花藝」兩項，同時也呼應當代重視美感、重視花藝的趨勢。

新北市以跨教育階段一貫性的規劃，協助孩子釐清性向、找尋興趣。設立16所職業試探中心，屬全國最多；舉辦國小五、六年級到國中技藝社團、每年百班寒暑假職探育樂營；辦理完整的國中九年級技藝班課程，再結合技藝技能競賽及培訓，讓孩子有多元展能的舞台。

新北巿國中技藝競賽「機車基本認識_術科實作」競賽實況。(照片/新北教育局提供)

新北高工學生張琮茂與教育局長一起更換機車空氣濾清器，以確保機車安全。他提到自己國中時榮獲技藝競賽汽車主題第一名，喜歡動手實作，故選讀技高。特地鼓勵國中學弟妹努力爭取競賽佳績，爭取機會進入自己未來的志願學校。

新北巿國中技藝競賽「中式麵食加工」競賽實況。(照片/新北教育局提供)

重慶國中學生周暉祐今年參加動力機械職群機車主題競賽，他說雖然在學習上遇到許多困難，但仍一步一腳印的努力練習，希望能在這次展現努力的成果。

新北高工汽車科主任楊國榮則表示，技職學校著重務實致用，實習教學內容能否跟上企業腳步很重要。因此，教育局及學校積極尋求各種產學合作模式，透過業界捐贈新式設備、協助技術教育訓練，讓學校課程更能與產業需求同步，讓學生在未來職場能用所學。

教育局表示，新北市技藝競賽中獲獎的學生，可在新北市高級中等學校特色招生專業群科甄選入學獲得加分，同時在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發入學的條件，大幅增加學生進入志願學校的機會。112年起更加碼4年翻倍8億經費全面擴大推動技職教育，讓每個孩子適性發展，好好讀、有前途。