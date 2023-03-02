本市112學年度公立高級中等學校聯合教師甄選，甄選方式包含筆試及複試，其中為充分了解考生試教理念與用意，將於試教流程加入5分鐘專業詢答，本次考試將於3月17日於教育局網站公布報名網址，於3月22日至28日進行網路報名及繳費。

筆試日期訂於112年4月15日(星期六)，學科專業科目占100％，題型為選擇題、非選擇題。本年度普通型高中科目及技術型高中一般科目之筆試成績僅作為筆試通過門檻，不併入複試成績，技術型高中專業科目之筆試成績的採計方式則與去年不同，筆試成績佔總成績10%。未參加筆試者，不得參加複試，請考生留意。

普通型高中複試日期訂於112年5月13日（星期六），包含口試、試教（含實作及專業詢答）;技術型高中複試日期訂於112年5月13日（星期六）辦理，包含口試、試教(含專業詢答)及實作。相關報考資格、報名方式、報名時間及地點等詳細資訊，請參閱臺北市112學年度市立普通型暨技術型高級中等學校正式教師聯合甄選簡章。