近期疫情趨緩，口罩亦順利解禁，國內外旅遊的熱度達到近年高點，停滯已久的國際交流活動也在校園中重新熱絡起來。玄奘大學傳播學院一向熱衷海外見習活動，曾與紐約電影學院簽署雙聯學制，打造學生全球移動的專業能力。日前，玄奘大學大眾傳播學系大三學生張駿生接獲密德薩斯大學 (Middlesex University) 電影系3+1雙聯學制錄取許可，並於研修期間獲得2000英磅的獎學金，將自今年九月赴英國倫敦進行學習。而傳播學院碩士班學生葉懿鳳也獲得「第9屆新住民及其子女築夢計畫」全額補助，更是馬來西亞新住民唯一入選團隊，表現亮眼。

張駿生參(左二)與USR《遠方的回憶》影片拍攝計畫。(照片/玄奘大學提供)

2020年9月，張駿生從香港來到玄奘，開啟人生新的一頁。2023年9月，他將從玄奘大學雙聯到英國密德薩斯大學，繼續追尋他的電影夢！張駿生特別感謝校方及影棚種子團隊老師同學的支持及幫助。他期望「透過這次出國，把我在玄大及實習所學到的電影知識及拍攝技巧與外國老師同學們交流分享，再把我在英國所習得的製作經驗帶回來玄大給各位」。

張駿生(照片前方)與種子團隊期末聚餐合影。(照片/玄奘大學提供)

去年六月，張駿生在許明淳老師的指導下入選「2022 Taiwan Pitch 國際紀實影像創作獎助計畫」，獲得1萬美金的製作經費，亦於近期完成「Nomad Life in the Moving Castle」影片。張駿生亦於玄奘大學USR計畫所拍攝的紀錄片《遠方的回憶》擔任後製導演，此部紀錄片以新竹國泰醫院的癌症病人為取材對象，以VR眼鏡的方式為他們圓夢，讓他們看到在生命末期最想看到的景象。

葉懿鳳與新住民教師討論說明自己的計畫內容。(照片/玄奘大學提供)

另外，傳播學院碩士班學生葉懿鳳以「好吃匯花生教具製作」為主題，獲選「第9屆新住民及其子女築夢計畫」，並獲得補助金八萬元。葉懿鳳在這半年間密集的與新竹市的新住民母語教師一同開會討論，如何利用繪本教材與相關教具幫助新住民子女更容易學習了解台灣與馬來西亞文化的差異之處。葉懿鳳在此專案中，除了發揮自己設計與行銷專長之外，也為自己身處的馬來西亞新住民社群發揮其應盡的社會責任。